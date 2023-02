Wie viele ukrainische Flüchtlinge sind seit Kriegsbeginn nach Deutschland gekommen?

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 sind 1.062.000 ukrainische Flüchtlinge ins Land gekommen. Ob sich alle noch in Deutschland aufhalten oder weitergereist sind, lässt sich mangels Kontrollen nicht sicher sagen. Aufgrund der EU-Massenzustrom-Richtlinie müssen sie keinen Asylantrag stellen, sondern können unmittelbar die Grundsicherung beanspruchen. Es gibt keine sicheren Vorhersagen darüber, wie sich die Fluchtbewegungen aus der Ukraine weiterentwickeln. Die große Welle, die für den Winter vorhergesagt worden war, ist ausgeblieben. Möglich ist, dass eine militärische Frühjahrsoffensive der Russen wieder Menschen zwingt, sich vor den Bomben in Sicherheit zu bringen.

Wie viele Asylbewerber sind gekommen?

Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) haben zwischen Januar und Dezember 2022 insgesamt 244.000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland gestellt, in 217.000 Fällen war es ein Erstantrag. Seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2016 mit 745.000 Asylanträgen waren die Zahlen stetig auf zuletzt 122.000 im Jahr 2020 gesunken, im Jahr 2021 gab es wieder einen Anstieg auf 191.000 Personen.

Wie ist die Lage in den Kommunen?

Die kommunalen Spitzenverbände haben in den vergangenen Monaten schon mehrfach Alarm geschlagen. Die Lage in den Kommunen ist angespannt, zum Teil müssen mehr Flüchtlinge untergebracht und versorgt werden als auf dem Höhepunkt der Krise 2015/2016. Die Sorge besteht, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt, wenn etwa vermehrt Turnhallen belegt werden und daher an Sportunterricht stattfinden kann.

Wer kommt zum Flüchtlingsgipfel?

Nach dem ersten Flüchtlingsgipfel im vergangenen Oktober lädt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für diesen Donnerstag nun zu einem zweiten Krisentreffen an diesem Donnerstag. Alle Akteure sollten an einen Tisch, teilte sie im Vorfeld mit. Dazu gehören die kommunalen Spitzenverbände, die 16 zuständigen Landesminister (in den meisten Fällen sind es die Innenminister, in wenigen Ländern liegt der Migrationsbereich in einem anderen Ressort), Vertreter des Bundesfinanz- und das Bundesbauministeriums und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung.

Warum ist der Kanzler nicht dabei?

Die kommunalen Spitzenverbände hatten wiederholt gefordert, dass der Gipfel im Kanzleramt unter Leitung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) stattfinden soll. Hintergrund ist, dass die Bundesinnenministerin keine finanziellen Zusagen machen kann und die Verhandlungen im Europäischen Rat auch in der Hand des Kanzlers liegen und nicht bei der Innenministerin. Während der Flüchtlingskrise 2015/2016 hatte die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) das Thema tatsächlich ins Kanzleramt geholt und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) zum Koordinator gemacht. Scholz lehnt das ab. Es gebe eine klare Absprache zwischen Scholz und Faeser, dass die Innenministerin für das Thema zuständig sei.

Worüber wird heute gesprochen?

Das Treffen soll zwar nur bis zum frühen Nachmittag dauern, es stehen aber zahlreiche Themen auf der Tagesordnung. Die Länder und kommunalen Spitzenverbände werden die Lage in den Kommunen schildern, Bundespolizeipräsident Dieter Romann und Bamf-Präsident Hans-Eckhard Sommer werden ihrerseits die Lage bewerten und eine Prognose hinsichtlich der weiteren Entwicklungen abgeben. Ein Schwerpunkt ist die Unterbringung der Menschen. Der Bund hat bislang schon rund 350 Immobilien mit Platz für insgesamt 69.000 Menschen zur Verfügung gestellt, ein Teil davon ist aber noch renovierungsbedürftig. Von den verfügbaren Plätzen sind rund zwei Drittel belegt.

Wird auch über die Steuerung von Migration gesprochen?

Es geht nicht nur um die Versorgung der Flüchtlinge, auch die Rückführung wird ein Thema sein. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist von einer „Rückführungsoffensive“ die Rede, aber viel ist hier noch nicht passiert. Darum soll sich nun der Migrationsbeauftragte der Bundesregierung Joachim Stamp (FDP) kümmern, früher war er Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen. Er soll auch die Bemühungen intensivieren, mit den Herkunftsländern Rücknahmeabkommen auszuhandeln. Auch die europäische Flüchtlingspolitik könnte Thema sein, insbesondere die Sicherung der Außengrenzen, für die die EU-Kommission nun aufkommen soll. Aus Sicht der Bundesregierung ist das der richtige Weg. Wichtig ist der Ampel, dass die Grenzschutzagentur Frontex stets eingebunden ist.

Warum wird nicht über Geld gesprochen?

Das Bundesinnenministerium ist für Finanzierungsfragen nicht zuständig. Aus dem Bundesfinanzministerium wird Staatssekretär Werner Gatzer an dem Treffen teilnehmen, doch er wird auch keine Zusagen machen. Dafür ist die Ministerpräsidentenkonferenz zuständig. Insgesamt habe der Bund den Ländern gut sechs Milliarden Euro für die Flüchtlingsversorgung zur Verfügung gestellt, heißt es im Bundesinnenministerium. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang November hatte der Bund insgesamt 4,25 Milliarden Euro für die Jahre 2022 und 2023 zugesagt. Davon sollen jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr für die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge dienen, dazu kommt eine Pauschale von 1,25 Milliarden Euro jährlich ab diesem Jahr für die anderen Flüchtlinge. Auf der nächsten Konferenz der Ministerpräsidenten soll mit Scholz darüber gesprochen werden, wie das Geld verwendet wurde und ob es gereicht hat. Die Kommunen kritisieren, dass das Geld nicht direkt bei ihnen angekommen sei.