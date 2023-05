Die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels sind auf sechszehn Seiten nachzulesen. Über die Deutung und den Verlauf des Abends im Kanzleramt aber lässt sich streiten. Da ist schon die Frage, ob das Treffen „sehr gut und konstruktiv“ war, wie Bundeskanzler Olaf Scholz während der Pressekonferenz hervorhob. Oder ob es „die schwierigen Gespräche, die alle im Vorfeld erwartet hatten“, gewesen waren und man sich dann „zusammengerauft“ habe, wie es der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil beschrieb, der wie Scholz der SPD angehört.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Und dann erst die Ergebnisse. Als Scholz sprach, konnte man den Eindruck gewinnen, man habe sich in langen Beratungen zu einer Abschiebe-Offensive entschlossen. Der Kanzler begann damit, die „große Aufgabe“ zu beschreiben, „vor der wir stehen“. Wer darin den Durchbruch im Finanzstreit vermutete, der seit Monaten zwischen Bund und Ländern geführt wird, sah sich getäuscht. Scholz meinte die Maßnahmen, um die irreguläre Migration zu steuern und „natürlich auch zu begrenzen“.

Er zählte alles Mögliche auf, weniges davon war neu. Die Migrationspartnerschaften gehören dazu, die ein Sonderbevollmächtigter aushandeln soll, den die Bundesregierung bereits im Februar ernannt hat. Diese Versuche gibt es schon seit Jahren, bisher sind die Erfolge bescheiden. Scholz erwartet, dass es nun „sehr zügig vorangeht“.

Er sprach über die Sicherung der EU-Außengrenzen und die Kontrollen an der Grenze zu Österreich. Der Ausreisegewahrsam soll von zehn auf 28 Tage verlängert werden, Moldau und Georgien sollen sichere Herkunftsstaaten werden – auch wenn das Wort in dem Papier nicht auftaucht, aus Rücksicht auf die Grünen. „Ein sehr umfassendes und sehr klares Paket von Maßnahmen“, resümierte Scholz.

Kein Ergebnis, das wäre ein fatales Signal

Die Vertreter der Länder amüsieren sich über diese Darstellung. „Wir haben über dieses Paket keine vier Minuten gesprochen“, sagt einer, der dabei war. Stephan Weil, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, formulierte es noch am Mittwochabend etwas diplomatischer: „Im Mittelpunkt stand natürlich die Frage der finanziellen Lastenverteilung.“ Über diesen Punkt streiten Bund und Länder seit Monaten, zuletzt war der Ton scharf geworden.

In Kreisen der Bundesregierung war von „klebrigen Händen“ der Länder die Rede, die das Geld nicht an die notleidenden Kommunen weiterreichten. Die Länder warfen dem Bund vor, seiner Verantwortung nicht gerecht zu werden. So ging es hin und her. Erst in Hintergrundgesprächen, dann in aller Öffentlichkeit. Hendrik Wüst, nordrhein-westfälischer Ministerpräsident hatte der Bundesregierung Anfang der Woche vorgeworfen, „die Hilferufe aus Städten und Gemeinden“ abzutun.

So hatten sich Bund und Länder völlig verkeilt. Die inhaltlichen Vorstellungen lagen zudem weit auseinander: Der Bund wollte auf die bisherige Summe von 2,75 Milliarden für dieses Jahr nichts mehr drauflegen. Die Länder wollen nicht nur mehr, sondern einen Systemwechsel. Statt einer Pauschale des Bundes wollen sie, dass die finanzielle Unterstützung sich an den tatsächlichen Flüchtlingszahlen orientiert, das sogenannte atmende System. Darüber gibt es weiterhin keine Einigkeit. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz im Juni soll noch mal drüber gesprochen werden, eine Entscheidung soll im nächsten November fallen.