Warum ist dieser Flüchtlingsgipfel so wichtig?

Im April und November 2022 haben die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits einmal zusammengesessen und beraten, wie die Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge verteilt werden. Der Bund hatte den Bundesländern Pauschalbeträge von 2,75 Milliarden Euro für das Jahr 2023 zugesagt. Allerdings haben die kommunalen Spitzenverbände mehrfach hervorgehoben, dass das Geld nicht reichen werde. Laute Forderungen nach stärkerer Unterstützung gab es schon vor dem Treffen Mitte Februar im Bundesinnenministerium. Nancy Faeser (SPD), die Bundesinnenministerin, hat jedoch keine Hoheit über die Finanzen und bot den enttäuschten Ländern und Kommunen lediglich an, den Austausch zwischen den verschiedenen Ebenen zu verstetigen. Für die Frage der Finanzierung wurde auf die Ministerpräsidentenkonferenz verwiesen, die eigentlich schon in der Osterzeit hätte stattfinden sollen. Die Erwartungen an den Flüchtlingsgipfel an diesem Mittwoch im Kanzleramt sind dementsprechend sehr hoch.

Warum brauchen die Kommunen so viel Geld?

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin.

Die Lage in vielen Kommunen ist angespannt. Schon die Erstverpflegung der Flüchtlinge und Migranten ist an manchen Orten ein Problem – von Sprachkursen und Kitaplätzen ganz zu schweigen. Das liegt nicht nur an den Flüchtlingen aus der Ukraine (seit Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022 sind gut eine Million nach Deutschland gekommen), sondern auch an der zuletzt wieder stark gestiegenen Zahl der Asylbewerber. In den ersten Monaten dieses Jahres nahm die Zahl der Asylerstanträge um 78,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Diese Entwicklung dürfte sich fortsetzen.

Was bietet der Bund an?

Das Bundeskanzleramt hat laut einer Beschlussvorlage vom Wochenende für dieses Jahr 2,75 Milliarden Euro (1,5 Milliarden für die Flüchtlinge aus der Ukraine und 1,25 Milliarden als allgemeine Pauschale) zur Verfügung gestellt. Das Bundeskanzleramt argumentiert, dass das nur ein kleiner Teil der Gesamtsumme zur Unterstützung der Länder sei. Dazu kämen noch rund zehn Milliarden Euro, die der Bund an Sozialleistungen zahle. Rund die Hälfte davon entfällt auf die Flüchtlinge aus der Ukraine, die Anrecht auf das Bürgergeld haben. Auch für Kinderbetreuung und soziale Wohnraumförderung komme der Bund auf. Die Unterstützung insgesamt belaufe sich demnach auf 15,6 Milliarden Euro. Wenn diese Summe noch größer werde, gebe es ein Akzeptanzproblem, die AfD werde die Zahl instrumentalisieren. Der Bund verweist außerdem darauf, dass viele Probleme der Länder mit Geld gar nicht unmittelbar zu lösen seien. Schulen und Kindergärten könne man schließlich nicht einfach kaufen.