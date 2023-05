Die Vereinbarung aus dem Kanzleramt bringt Ländern und Kommunen nur eine finanzielle Verschnaufpause. An ihrer Lage ändert sich nichts. So mästet die Politik den weißen Elefanten namens Flüchtlingskrise.

Die vorläufige Übereinkunft zwischen Bund und Ländern im Streit über die Migrationskosten ist weit entfernt von dem, was sich die Länder und Kommunen ursprünglich vorgestellt hatten. Sie hatten ihre Forderungen zwar schon auf das Maß zurückgeschraubt, das jetzt vereinbart wurde: einmalig eine Milliarde Euro mehr vom Bund. Die schon zugesagte Bundeshilfe von 2,75 Milliarden Euro wollten sie aber eigentlich mindestens verdoppelt haben, außerdem eine „Spitzabrechnung“ der Flüchtlingskosten, also eine Abrechnung anhand der tatsächlichen Zahl der Migranten, nicht eine Pauschale.

Aus Sicht der Ministerpräsidenten ist auch die Vertagung grundsätzlicher Fragen – wer soll künftig was bezahlen? – unbefriedigend. Da war man in der Flüchtlingskrise nach 2015 schon einmal weiter. Die Vereinbarungen von damals sahen genau das vor, worauf die Kommunen jetzt wieder zurückkommen wollten, eine Übernahme der Kosten für die Unterkunft der Flüchtlinge für die Zeit außerordentlicher Belastungen durch den Bund. Olaf Scholz, als er noch Bundesfinanzminister war, so heißt es aus den kommunalen Spitzenverbänden, habe eine Fortführung dieser Praxis zugesagt. Daraus wird nun erst einmal nichts.