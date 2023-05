Die Bundesländer gehen mit einem neuen Vorschlag in die Gespräche mit Kanzler Bundeskanzler Olaf Scholz beim Flüchtlingsgipfel. „Der Bund wird für das Jahr 2023 die Flüchtlingspauschale an die Länder um eine Milliarde Euro erhöhen, damit die Länder dabei unterstützt werden, ihre Kommunen zusätzlich zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren“, heißt es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Papier, das die Ministerpräsidenten am Mittwochvormittag beschlossen haben.

Sie pochen daneben aber auch auf eine langfristige Entlastung, weil es sich bei den Migrationsbewegungen der letzten Jahre um eine dauerhafte Entwicklung handele. „Deshalb bedarf es eines Finanzierungsmodells, das der Höhe nach angemessen ist und sich verändernden Flüchtlingszahlen automatisch anpasst (atmendes System)“, heißt es in dem Entwurf. Hierzu gehörten „im Wesentlichen einschließlich einer Dynamisierung“ die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung für Geflüchtete, die Zahlung einer monatlichen Pro-Kopf-Pauschale sowie Integrationskosten sowie die Kosten für unbegleitete Minderjährige.

Der Bund hatte zuvor angedeutet, dass er zwar seine Zahlungen für das Jahr 2023 erhöhen könnte, er ab 2024 aber keinen Spielraum mehr im Haushalt habe. Er trägt die Kosten der Unterkunft derzeit zu 75 Prozent und hat die Gesamtkosten für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge übernommen.

Am Vormittag hatte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), die Erwartungen an den Gipfel gedämpft. Er erwarte allenfalls eine „Zwischenlösung“, die für dieses Jahr trage, sagte Weil am Mittwoch im RBB. Mit einer grundsätzlichen Lösung der Probleme rechne er nicht.

Weil verwies darauf, dass die Länder ein „atmendes System“ wollten, in dem sich die Finanzierungshilfen des Bundes an der Zahl der Flüchtlinge orientieren. Jährliche Zahlungen allein gäben „den Kommunen nicht die notwendige Sicherheit. Das ist ein richtig grundsätzlicher Konflikt.“ Eine für dieses Jahr tragende Zwischenlösung wäre aber bereits ein Erfolg, sagte der niedersächsische Ministerpräsident weiter.

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, zeigte sich in der ARD optimistisch: „Wir wollen heute ein Ergebnis erzielen.“ Wiese sagte aber auch, dass die Diskussionen schwierig seien. Es müsse in den Beratungen genau geschaut werden, wo nicht nur Geld helfe. Es müsse außerdem auch darüber gesprochen werden, wie auf europäischer Ebene ein Ergebnis erzielt werden könne. Es handele sich um ein „Gesamtpuzzle“, so Wiese.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sagte im Deutschlandfunk, eine „Zeitenwende“ in der Migrationspolitik, wie sie von einigen FDP-Politikern gefordert worden sei, werde es nicht geben. Es gehe darum, „das, was man schon vielleicht mal miteinander vereinbart hat, noch konsequenter, technisch besser aufgestellt umzusetzen“.

Wüst spricht von Verantwortungsgemeinschaft

Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) indes sagte dem Radiosender Bayern 2, er gehe mit einem „sehr schlechten Gefühl“ in das Treffen. Denn bislang nehme der Bund die Lage in den Ländern nicht richtig wahr.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) pocht auf eine stärkere finanzielle Beteiligung der Bundesregierung. „Der Bund will sich aus seiner Verantwortungsgemeinschaft verabschieden“, sagte Wüst am Mittwoch in der ARD. Kämen mehr Menschen, müssten auch „mehr Mittel“ bereitgestellt werden, etwa für Spracherwerb, zusätzliche Kita-Gruppen und zusätzliche Integrationsleistungen für Familien und Kinder, sagte er mit Blick auf die steigenden Flüchtlingszahlen.

Der Bund leiste in der aktuellen Flüchtlingspolitik zwar punktuell seinen Anteil, etwa bei der Unterstützung für Menschen aus der Ukraine. Das sei auch „anerkennenswert“. Es kämen aber auch wieder zahlreiche Geflüchtete aus anderen Ländern. Hier sieht Wüst dringenden Handlungsbedarf. Dass der Bund sich in dieser Frage „deutlich zurückziehen“ wolle, sei „nicht in Ordnung“.

Bereits seit November kämen die meisten Geflüchteten nicht mehr überwiegend aus der Ukraine, sondern aus anderen Ländern, etwa aus Afghanistan, Syrien, der Türkei und Iran. Die Kommunen müssten diese Herausforderungen auch bewältigen können. „Deshalb brauchen wir eine dauerhafte, verlässliche Lösung, die atmet“, sagte Wüst mit Blick auf die Länder-Forderung, dass sich die Finanzierungshilfen des Bundes an der Anzahl der Geflüchteten orientieren müssten.

Das Argument, dass die Bundesregierung aufgrund hoher Ausgaben kein Geld mehr für die Flüchtlingsfinanzierung habe, wollte Wüst nicht gelten lassen. Der Bund habe in den vergangenen vier Jahren 133 Milliarden Euro mehr Ausgaben zu verantworten, davon seien elf bei den Ländern gelandet. „Jetzt so zu tun, als seien die Länder schuld an der Armut des Bundes, ist einfach nicht ganz redlich“, sagte der CDU-Politiker. Darüber müsse bei dem Flüchtlingsgipfel geredet werden. Wüst sagt aber auch, dass der Bund zwar „hart eingestiegen“ sei in die Vorbesprechungen für den Gipfel. Jetzt scheine sich das aber „ein bisschen zu versachlichen“ und das sei gut so.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisierte den Umgang der Bundesregierung mit den Ländern vor dem Gipfel. Die Stimmung sei schlecht. „Der Bund hat im Vorfeld nicht einmal die üblichen Höflichkeitsregeln bei der Kommunikation eingehalten“, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „Das vom Bundeskanzleramt bisher vorgelegte Papier ist für mich nicht verhandelbar.“