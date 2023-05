Flüchtlingsgipfel : Armutszeugnisse deutscher Migrationspolitik

In der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ist Bewegung zu erkennen. Nach dreißig Jahren wiederkehrender Krisen wird es auch Zeit.

Geflüchtete aus der Ukraine warten an einem überfüllten Bahnsteig in Hannover Laatzen auf die Weiterfahrt. Bild: dpa

Sogenannte Flüchtlingskrisen spielen sich in Deutschland seit gut dreißig Jahren nach einem wiederkehrenden Muster ab. Bund und Länder sehen sich einem schnell steigenden Zuzug von Migranten ausgesetzt, sind sich über die Ursachen erst spät im Klaren und können oder wollen sie nicht eindämmen. Das nimmt so lange seinen Lauf, bis es aus den Kommunen heißt: Wir schaffen das nicht.

So war es Anfang der Neunzigerjahre, als die SPD erst dann auf ihre Kommunalpolitiker hörte und Vorschläge der Kohl-Regierung aufgriff, nachdem es zu Anschlägen und Ausschreitungen gekommen war. So war es 2015, als Angela Merkel von Bürgermeistern und Landräten bekniet wurde, endlich etwas zu tun. Und so ist es auch jetzt wieder.

Der Unterschied zu früheren Mi­grationskrisen besteht darin, dass der Krieg in der Ukraine die Hilfsbereitschaft noch einmal gesteigert hat. Der Unterschied ist aber auch, dass die Regierung in dieser Ausnahmesituation den Kontakt zum Land vollends verloren zu haben scheint. Die kalte Schulter, die Berlin den Kommunen zeigt, die seit Monaten auf die Grenzen ihrer Kapazitäten hinweisen, ist etwas Neues in der deutschen Politik.

Überforderung? Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser beantworteten entsprechende Warnungen nun schon mehrmals so, dass man meinen könnte, sie sähen darin einen Mangel an Mitgefühl und Menschlichkeit. Für die Bürgermeister und Landräte, für Schulen und Jobcenter, für Übersetzer oder Gastfamilien, die „nicht mehr können“, war das ein Schlag ins Gesicht.

Die Hinhaltetaktik der Regierung beruht auf moralischer Überheblichkeit, aber auch auf materiellen Interessen. Die Bundesregierung lehnt es ab, auf die Regelung zurückzukommen, die nach 2015 getroffen wurde. Den Kommunen wurden damals die flüchtlingsbezogenen Kosten ersetzt. Die Regelung lief 2021 aus, nachdem sich die Lage beruhigt hatte, obgleich ein Großteil der Migranten und Flüchtlinge noch immer zu versorgen war. Es stimmt also nicht, was Faeser sagte, dass der Bund gar nicht dürfe, was die Städte und Landkreise von ihm verlangten, nämlich direkt ihren Verwaltungsaufwand zu begleichen. Das ist kompliziert, aber möglich.

Nicht an die Kommunen, sondern an die Länder

Faeser zog sich stattdessen auf eine Zahl zurück, die den guten Willen der Regierung zeigen sollte. Der Bund habe für dieses Jahr 2,75 Milliarden Euro zugesagt. Das Geld geht aber nicht an die Kommunen, sondern an die Länder, die den Kommunen nur so viel weiterleiten, wie es die flüchtlingsbedingten Kosten der Länder zulassen. Es gibt zwar eine Vereinbarung der Ministerpräsidenten mit Olaf Scholz vom November, die Kosten auf neuer Grundlage zu berechnen. Eine belastbare Finanzierung, die Bund, Ländern und Gemeinden eine langfristige Perspektive für die Kosten der Migration bietet, entsteht daraus aber nicht. Eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Frage für die Zukunft der Gesellschaft bleibt chronisch unterfinanziert.

Faeser konnte auf ihren beiden Flüchtlingsgipfeln, die bisher stattfanden, daran nichts ändern. Für Geld ist sie nicht zuständig. Was sollten diese Gipfel dann, warum findet erst jetzt, am Mittwoch, ein Treffen beim Kanzler statt? Am Geld hängen schließlich viele andere Fragen: Wie ist Wohnraum zu beschaffen? Wie sind Integrationskurse auszugestalten? Wie Ausländerbehörden besser auszustatten? Wie Schulen adäquat auszurüsten? Bislang kann die Regierung nicht viel mehr vorweisen als vier Arbeitskreise. Angesichts der Erfahrungen, die in dreißig Jahren wiederkehrender Krisen gesammelt werden konnten, ist das zu wenig.

Hinhaltetaktik auf allen Ebenen

Die Hinhaltetaktik auf nationaler Ebene ist schlimm genug. Es gibt aber auch noch die auf europäischer Ebene. Was jetzt dort beschlossen werden soll, hätte längst beschlossen werden können, wenn Deutschland die treibende Kraft gewesen wäre. Migration zu begrenzen und in Richtung Arbeitsmarkt zu steuern scheiterte aber immer wieder an einer deutschen Asylpolitik, in der sich das Land als Magnet profilieren wollte – mit verheerenden Auswirkungen unter anderem auf dem Mittelmeer.

Jetzt ist eine Korrektur zu beobachten. Ob die aus Überzeugung kommt, ist zweifelhaft. Vielmehr ist der Widerstand aus vielen EU-Staaten so groß geworden, dass die Regierung nicht mehr umhinkommt, Zugeständnisse zu machen. Bei Faeser, die nun gar Zäune an der EU-Außengrenze befürwortet, scheint ihre Spitzenkandidatur in Hessen zum (vorübergehenden?) Sinneswandel beizutragen.

Am Ziel ist die deutsche Migrationspolitik damit noch lange nicht. Krise auf Krise unterminiert vielmehr deren Akzeptanz. Die Folgen von 2015 sind noch nicht verkraftet, da türmen sich schon die der aktuellen Krise auf. Von der Einsicht, dass Einwanderung Stabilität, langfristige Planbarkeit und Augenmaß erfordert, ist die deutsche Politik noch weit entfernt. Der Flüchtlingsgipfel beim Kanzler wäre der erste in Jahrzehnten, der daran etwas änderte.