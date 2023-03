Eine weiße Decke frischen Schnees liegt am Mittwoch über der mittelsächsischen Gemeinde Kriebstein. „Wir haben hier 2000 Einwohner, eine Burg, eine Talsperre und Papierindustrie“, referiert Bürgermeisterin Maria Euchler. Die parteilose Politikerin war – wie der ganze Ort – um die Jahreswende allerdings nicht wegen der hiesigen Idylle bundesweit bekannt geworden. Sondern weil sich eine Bürgerinitiative gegen die Unterbringung von Flüchtlingen wandte.

Rund ein Dutzend UMAs, was im Behördendeutsch für „Unbegleitete minderjährige Ausländer“ steht, sollten im Ortsteil Kriebethal in einem nicht mehr genutzten Altenpflegeheim unterkommen. Schnell schlugen die Wogen hoch. Mehr als ein Drittel der 600 Einwohner des Ortsteils wandte sich in einer Petition gegen das Ansinnen, und die Bürgermeisterin zeigte zunächst Verständnis dafür. Eine Zeitung porträtierte sie daraufhin vor dunklem Hintergrund. „Ich sah aus wie die Marine Le Pen von Kriebethal“, sagt sie in Anspielung auf die französische Rechtspopulistin. „Das war nicht fair.“

Aus der Öffentlichkeit hat sie sich deshalb aber nicht zurückgezogen. „Ich muss doch die Bedenken meiner Bürger erst mal ernst nehmen“, sagt Euchler am Mittwoch, als Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) die Gemeinde besucht. Seit vier Wochen leben zwölf der ausländischen Jugendlichen im Erdgeschoss des einstigen Pflegeheims. Sie sind männlich, 14 bis 17 Jahre alt und kommen aus Afghanistan, Burkina Faso, Syrien und der Ukraine. Zum Termin mit der Ministerin sind ebenfalls zwölf Leute gekommen: Bürgermeisterin und Landrat, die Leiterin des Jugendamts, Referatsleiter sowie Betreuer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), das die Einrichtung betreibt. Acht Mitarbeiter kümmern sich hier 24 Stunden lang um die Jugendlichen, die freilich auch selbst mit anpacken müssen: bei der Vorbereitung der Mahlzeiten oder beim Putzen.

Vormittags hätten sie Deutschunterricht, nachmittags gebe es ab und an Ausflüge, erzählen die DRK-Betreuer. Allerdings sei den Jugendlichen auch oft langweilig, sagt die Ministerin, die mit einigen von ihnen sprechen konnte. Die Langeweile ist auch die größte Sorge der Initiatoren des Bürgerbegehrens. „Da kommen die doch auf dumme Gedanken“, sagt einer von ihnen. Er wohnt schräg gegenüber der Einrichtung und gibt ausführlich und auch aufgebracht Auskunft, will aber seinen Namen nicht genannt wissen. „Die Leute sind wütend auf das Land, das DRK und die Bürgermeisterin“, sagt der 65 Jahre alte Mann. 260 Unterschriften habe man gesammelt, Briefe sogar an den Ministerpräsidenten und Köpping geschrieben mit der Bitte, keine UMAs im Ort unterzubringen. „Aber wir haben nicht mal eine Antwort bekommen“, ruft er empört. „Wir haben Angst!“

„Jetzt bauen wir das meist doppelt so teuer wieder auf“

Eine Bürgerversammlung mit Bürgermeisterin und Landrat habe an der Lage nichts geändert. Aber auch die Politiker sind an diesem Mittwoch alles andere als zufrieden. Die Kapazitäten, Asylbewerber unterzubringen, seien knapp, die Aufnahme von UMAs mit ihrem besonderen Betreuungsbedarf besonders kompliziert, die Einrichtung in Kriebethal aber für diesen Zweck immerhin gut geeignet, sagt Dirk Neubauer. Er war früher mal in der SPD, ist jetzt parteilos und seit einem halben Jahr Landrat – der einzige in Sachsen ohne CDU-Parteibuch. Es sei ein Fehler gewesen, die 2015/16 genutzten Flüchtlingsunterkünfte wieder aufzugeben, sagt er. „Jetzt bauen wir das meist doppelt so teuer wieder auf.“ Zudem sei es frustrierend, wenn Asylbewerber über das Land verteilt würden, die keine Bleibeperspektive haben. „Für die Akzeptanz der Integration ist das verheerend.“