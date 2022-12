Flüchtlinge in Cottbus : An der Grenze der Belastung

Stefanie Kaygusuz muss erst einmal durchatmen. „Das war jetzt ein emotionaler Abschied“, sagt die Fachbereichsleiterin für Bildung und Integration der Stadt Cottbus. Gerade musste sie eine Kollegin verabschieden, deren Stelle zum Jahresende ausläuft. Die Frau aus Iran war Sprachlehrerin für Flüchtlinge in einem Alphabetisierungsprogramm, das mit europäischen Projektmitteln finanziert wurde. Der Folgeantrag ist gestellt, aber noch nicht bewilligt.

Kaygusuz fragt sich, wie sie ohne die Kollegin den Standard halten soll. Standards können zum Problem werden in der Arbeit mit Flüchtlingen. Wer sie einhalten will, kommt in diesen Zeiten an Grenzen. Immer wieder appellieren Kommunen an Bund und Länder, dass es so nicht weitergehen könne. Die Kommunen, heißt es dann, sind überlastet. Aber was heißt das eigentlich konkret?

Cottbus ist ein guter Ort, um dieser Frage nachzugehen. Wer zwischen den Plattenbauten im Stadtteil Neu-Schmellwitz herumgeht, eine Schule und eine Arztpraxis besucht und mit Verantwortlichen in Politik und Verwaltung spricht, lernt: An all diesen Orten gibt es Leute, die an Grenzen kommen und die trotzdem etwas vorhaben mit ihrer Stadt, auch wenn die Lage kompliziert ist. Schon im Herbst schrieb der damalige Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) in einem Brief: „Wir können nicht mehr.“

Sein Nachfolger Tobias Schick (SPD) drückt es so aus: „Ob wir noch können oder nicht – die Cottbuserinnen und Cottbuser, wir alle sind natürlich hilfsbereit.“ Das wolle er vorwegstellen. „Wir wissen, dass die Menschen großes Leid erfahren haben, und wollen ihnen natürlich auch helfen.“ Das sage er auch als Christ. „Wir sind nun leider schon seit einer ganzen Weile an der Kapazitätsgrenze.“ Das betreffe vor allem die Bereiche Kita, Schule und Hort, aber auch das Gesundheits- und Beratungssystem. „Unsere Versorgungsinfrastruktur ist an ihre Grenze gekommen.“

Im Jahr 2011 betrug der Anteil der Bürger ohne deutschen Pass in der Stadtbevölkerung 3,4 Prozent, jetzt sind es 11,4 Prozent. 11 353 Personen ohne deutschen Pass leben inzwischen in Cottbus, 5197 von ihnen bekommen Sozialleistungen. Das ist für sich genommen nicht viel, aber der rasante Anstieg macht es zu einer gewaltigen Integrationsaufgabe.

„Was wir hier tun, ist nur Pflaster kleben“

Im Flur des Fachbereichs für Bildung und Integration steuert Stefanie Kaygusuz auf ihr Büro zu, vor einem Meer aus angepinnten Zetteln nimmt sie Platz. „Was wir hier tun, alle miteinander, ist nur Pflaster kleben“, sagt die 43 Jahre alte Sozialarbeiterin mit den bunten Klamotten und etwas Glitzer im Gesicht. Sie gehört zu denen, die noch etwas vorhaben mit Cottbus. 2016 fing sie allein als Koordinatorin Asyl an, das war eine neu geschaffene Stabsstelle – eine Reaktion auf die Flüchtlingskrise. Bei ihr liefen für Asylfragen die Fäden aus allen möglichen Ämtern zusammen. Schnell merkte sie, dass sie das nicht allein bewerkstelligen konnte, also zog sie Projektmittel an Land. Sie weiß, wie das geht, schließlich hat sie sich lange zivilgesellschaftlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert.