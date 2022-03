Flüchtlinge aus Ukraine : Nicht wieder die Fehler von 2015

Vorsichtig steigen die Kinder, Frauen und Alten aus dem blauen Reisebus, blinzeln in die Morgensonne und gehen mit ihren wenigen Taschen und Plastiktüten hinüber in das Hotel. Dort loggen sie sofort ins WLAN ein und beugen sich über ihre Handys. Es klingelt und summt, Nachrichten aus der Heimat kommen an, über Messengerdienste gehen Anrufe auf Russisch und Ukrainisch raus: Wir sind angekommen. Nach anderthalb Tagen Fahrt aus Lemberg haben die Menschen Frankfurt erreicht, sind in Sicherheit.

Ihre Aufnahme hat die Jüdische Gemeinde Frankfurt organisiert; einige der Flüchtlinge, die an diesem Morgen im Bahnhofsviertel ankommen, sind Menschen jüdischen Glaubens. Auch sie fliehen derzeit zu Tausenden vor Russlands Angriffskrieg, der doch angeblich der „Entnazifizierung“ der Ukraine dienen soll. Die jüdische Gemeinde versorgt sie, aber auch alle anderen aus den Bussen, mit einem Bett, zumindest für die ersten Nächte, und mit Essen und Trinken.