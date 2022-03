Flüchtlinge : Wie deutsch darf die Schule für ukrainische Kinder sein?

Eine Taskforce kümmert sich darum, dass Flüchtlingskinder aus der Ukraine in Deutschland möglichst rasch beschult werden. Die Länder bringt die Aufgabe in eine Zwickmühle.

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat bei der Einrichtung einer Taskforce mit Vertretern aller 16 Länder zur möglichst raschen Beschulung von Flüchtlingskindern aus der Ukraine ein für ihre Verhältnisse atemberaubendes Tempo vorgelegt. Am Freitag hat sie zum ersten Mal unter dem Vorsitz des früheren rheinland-pfälzischen Staatssekretärs im Bildungsministerium Hans Beckmann getagt. Sie wird künftig zweimal wöchentlich zusammentreten und steht in engem Austausch mit der Amtschefkonferenz der KMK.

„Wir müssen schnellstmöglich wissen, wie viele ukrainische Kinder in den Schulen ankommen und wie viele Lehrkräfte ukrainischer Herkunft schon im Schuldienst sind“, sagte Beckmann der F.A.Z. Außerdem müssten die Länder rasch erfahren, wie viele ukrainische Lehrer als Flüchtlinge ankämen. Die ukrainischen Lehrer haben ein Fach studiert und einen Bachelor-Abschluss, was nicht einem deutschen Lehramtsabschluss entspricht.

„Die Anerkennung läuft über die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB), was relativ lang dauert. Wir brauchen aber kurzfristige und mittelfristige Lösungen.“ Möglich wäre eine Beschäftigung als Unterstützungslehrer, die schlechter dotiert wird. Geplant ist laut Beckmann eine Anlaufplattform für ukrainische Lehrer. Sowohl der Bund als auch die Bosch Stiftung und die Bertelsmann Stiftung sollen um Unterstützung gebeten werden.

Wegen Pandemie sind Lehrmaterialien digitalisiert

Während der Pandemie hatte die Ukraine nahezu alle Lehrmaterialien digitalisiert. Das erleichtert den Unterricht in Abschlussklassen. Das sogenannte FWU (Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH), das Medieninstitut der 16 Bundesländer, darf die Materialien auch verlinken. Weitergehende Nutzungsfragen sind lizenzrechtlich noch nicht bis in die Details geklärt.

Das ukrainische Bildungsministerium versucht mit aller Kraft, die Gastländer mit genauen Informationen für die einzelnen Jahrgangsstufen und das eigene Unterrichtssystem zu versorgen. Wie wichtig der Ukraine die Bildungskontinuität für die geflohenen Landsleute in vielen Ländern ist, zeigt sich daran, dass am Freitag schon zum zweiten Mal eine internationale, vom Kiewer Bildungsministerium ins Leben gerufene Bildungsallianz tagte. Das zeigt, dass der ukrainische Bildungsminister nicht nur auf die Rückkehr der Kinder und Jugendlichen nach Kriegsende hofft, sondern ihnen auch einen sofortigen Wiedereinstieg ins ukrainische Bildungssystem ermöglichen will.

Der Optimismus der in Kiew verbliebenen ukrainischen Regierung nötigt den beteiligten Ländern nach Berichten der KMK allergrößten Respekt ab, bringt sie aber auch in eine Zwickmühle. Denn einerseits sollen sie möglichst rasch für einen geregelten Schulalltag der Kinder sorgen, was ohne Deutschkenntnisse nicht geht, und andererseits dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen nicht den Anschluss an ihre ukrainische Identitätsbildung verlieren.

Was Kiew erwartet

Es war deshalb eine Liste von Maximalforderungen, die von der ukrainischen Generalkonsulin Hamburgs, Iryna Tublinka, vor einer Woche vor den Kultusministern vorgebracht wurde. Sie möchte im Grunde die Fortsetzung des ukrainischen Bildungssystems in den jeweiligen Gastländern erreichen, auch und besonders in Deutschland. Eindrücklich beschrieb sie, was Bildung und Kultur für die Identität eines Landes bedeuten, das um seine Existenz kämpft. Sie forderte nicht nur eine Kontinuität sämtlicher Bildungsprozesse und den Schutz vor jeglichem psychischen Druck, sondern auch die Aufrechterhaltung der nationalen Identität der Ukraine. Tublinka verwies darauf, dass die Geschichte der Ukraine in deutschen Lehrplänen nahezu völlig fehlt.

„In Deutschlands Lehrplänen und Richtlinien dominiert nach wie vor Russland und russischer Imperialismus“, kritisierte sie und genau davor sollen die ukrainischen Kinder aus ihrer Sicht geschützt werden und weiterhin nach dem ukrainischen System und dessen Lehrplänen unterrichtet werden. Wenn die ukrainischen Kinder keinen Zugang zu ihrer Sprache, Literatur und Geschichte bekämen, „wird dies Putin in die Hände spielen, der davon träumt, die Ukraine als Staat und Nation auszulöschen“. Und die Generalkonsulin ging noch weiter, sie warnte die Kultusminister vor russischen Integrationsvereinen aus dem ehemaligen Ostblock, die nichts anderes als Instrumente der russischen Propaganda seien und die berüchtigte „russische Welt“ in die Köpfe der ukrainischen Jugend pflanzen wollten.