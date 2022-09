Ukrainische Kriegsflüchtlinge : Hilfsbereitschaft im Härtetest

Aktualisiert am

Unkomplizierte Hilfe: Freiwillige organisieren für ukrainische Flüchtlinge das Nötigste – hier in einer Halle am Berliner Hauptbahnhof im März. Bild: Jens Gyarmaty

Noch lange glaubte Olga Artych, sie könne mit ihren Schützlingen bald in die Heimat zurückkehren. Im März war Artych mitsamt dem von ihr geleiteten Kinderheim „Der gute Samariter“ unter dramatischen Bedingungen aus Mariupol geflüchtet: 32 Heimkinder im Alter zwischen fünf und 18 Jahren sowie die Erzieherinnen mit ihren eigenen Söhnen und Töchtern, insgesamt 48 Personen. Erst unterwegs fand sich ein Zufluchtsort für sie: ein leer stehendes Behindertenheim in Stapelage im Kreis Lippe. Es wird noch lange ihr Zuhause sein, denn wer weiß schon, wann es je zurück in das von den Russen weitgehend dem Erdboden gleichgemachte Mariupol gehen kann. „Seit Mai ist allen klar: Unsere Zukunft ist hier“, sagt Erika Rosenfeld, die zu einem privaten Helferkreis gehört, der sich um die Mariupoler Heimkinder und ihre Betreuerinnen kümmert.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Stapelage ist ein Beispiel dafür, was in Deutschland bei der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gut läuft: Private Initiativen und Behörden arbeiten oft schon seit Monaten Hand in Hand zusammen. Gerade bei den Kindern hat die Integration längst begonnen. Als Fortschritt gilt Politik und Verbänden wie etwa dem Deutschen Städtetag, dass Ukraineflüchtlinge seit Juli – und damit früher als Flüchtlinge aus anderen Ländern – Zugang zu den regulären Sozialleistungen und Angeboten der Jobcenter haben.