Flüchtlinge auf Belarus-Route : Sind Grenzkontrollen die Lösung?

Bundespolizisten treffen nahe der deutsch-polnischen Grenze am 19. Oktober auf Migranten. Bild: dpa

Anfang der Woche griffen Bundespolizisten 21 Personen bei Falkenhagen nahe der deutsch-polnischen Grenze auf. Die neun Männer, vier Frauen und acht Kinder waren Flüchtlinge aus dem Irak. Solche Vorfälle meldet die Bundespolizei derzeit täglich.

Allein im Laufe des Oktobers wurden 1800 Flüchtlinge aufgegriffen, hundert am Tag. Sie kommen über Polen nach Deutschland, doch geschickt werden sie vom belarussischen Machthaber Alexandr Lukaschenko. Seit die EU dessen Regime wegen Menschenrechtsverstößen mit Sanktionen belegt hat, lässt Lukaschenko Menschen aus vielen Ländern in sein Land fliegen und direkt an die Grenze zu Polen bringen.