Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat sich kürzlich im „Münchner Merkur“ als „fast fanatischer Na­turanhänger“ zu erkennen gegeben. „Wenn ich noch mal Ministerpräsident wäre und einen Wunsch frei hätte“, sagte der frühere CSU-Chef, „würde ich sofort die ganzen Donauauen als Nationalpark ausrufen.“ Die CSU-Generation, die jetzt am Ruder ist, marschiert in eine andere Richtung. Ministerpräsident Markus Söder hat sich zuletzt auf einem Treffen mit Wald­besitzern festgelegt: Es werde keinen dritten Nationalpark im Freistaat geben: „Ein Wald, der stillgelegt wird, stirbt.“ Das stimmt zwar so nicht, wie man an der Erfolgsgeschichte des Nationalparks Bayerischer Wald sehen kann. Aber die Wald­besitzer sind ein wichtiges Wählerklientel, das auch vom Koalitionspartner Freie Wähler umgarnt wird. Das zeigte auch die Demonstration gegen das Gebäudeenergiegesetz in Erding. Der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, trat da nach ei­genen Angaben auch deshalb auf, weil er für das Thema Brennholz als nachhaltiger Energieträger kämpfen wollte.

Noch heißer ist weniger als drei Monate vor der Landtagswahl der Wettbewerb beim Thema Landwirtschaft. Laut einem sehr, sehr wichtigen CSU-Politiker wird zwischen CSU und Freien Wählern „um jeden Hof gekämpft“, während es die Grünen zum Teil schwer haben, noch ei­nen Fuß auf die Hofeinfahrten zu setzen. Zeitweise hatte die CSU die Landwirte vernachlässigt. Man wusste, es würden im­mer weniger, also: immer weniger Wähler. Aber diese Rechnung blendete aus, dass die Landwirtschaft in Bayern noch hohe symbolische Kraft und faktischen Einfluss hat. In vielen Dörfern richtet sich der sozioökonomische Status der Einwohner danach, wer wie viele Wiesen und Äcker als Bauplätze verkaufen konnte. Aiwanger, der vom Bauernhof stammt, weiß das – und geriert sich in der Regierung als eine Art Nebenlandwirtschaftsminister, sehr zum Ärger der CSU.