Geld für Bundeswehr : Finanzministerium erteilt Lambrecht scharfe Abfuhr

Angesichts drückender Munitionsknappheit hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht versucht, bei Finanzminister Christian Lindner zusätzliches Geld zu organisieren. Die Ministerin erhielt dafür allerdings eine scharfe Abfuhr. Lambrecht erntete zudem Kritik aus den Reihen der eigenen Ampelkoalition für die Mängel bei der Munitionsbeschaffung.

Die SPD-Politikerin, die noch in dieser Woche in Interviews ihr bisheriges Budget gegen Kritik verteidigt hatte, bat am Dienstag in einem Brief an den FDP-Politiker Lindner darum, „jetzt unmittelbar in signifikantem Umfang“ Haushaltsmittel bereitzustellen, um die „munitionsherstellende Industrie“ umgehend zu Angeboten auffordern zu können. „Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen und die Handlungsfähigkeit der Koalitionsparteien zur Sicherung der Verteidigungsfähigkeit demonstrieren, die dringend benötigt wird“, ermuntert Lambrecht ihren Koalitionspartner in dem Schreiben vom 29. November, das der F.A.Z. vorliegt.

Lambrecht antwortet nur der Staatssekretär

Anders als von Lambrecht erhofft, erfolgte am Donnerstag eine ablehnende Antwort, die nicht einmal Lindner selbst geschrieben hat, sondern sein Staatssekretär Steffen Saebisch. In dem Schreiben vom 1. Dezember, das der F.A.Z. ebenfalls vorliegt, heißt es: „Ich muss feststellen, dass Sie die hier angeführte Notwendigkeit der Munitionsbeschaffung weder bei der Verhandlung zum Sondervermögen und dessen Wirtschaftsplan, noch im Zuge des parlamentarischen Verfahrens zum Ausdruck gebracht haben.“

Auch über die Frage, woran es bei der Munitionsbeschaffung mangelt, scheint das Finanzministerium eine andere Auffassung zu haben als Lambrecht. Ursache seien, so habe man das Spitzengespräch zur Munitionsbeschaffung im Kanzleramt verstanden, nicht etwa fehlende Haushaltsmittel, sondern „komplizierte, teils intransparente und inkonsequente Bedarfsplanung sowie bürokratische Bestellprozesse“, so Saebisch, der an dem geheimen Treffen im Kanzleramt teilgenommen hatte.

Das Finanzministerium erklärt sich aber bereit, das Verteidigungsministerium bei der „Verbesserung ihrer Planungsprozesse“ gerne zu unterstützen. Dazu folgen dann noch praktische Tipps des Finanzstaatssekretärs für Lambrechts engste Mitarbeiter im Bereich Rüstung. Unter anderem empfiehlt Saebisch Gespräche mit der Rüstungsindustrie und einen „hinreichend konkreten Informationsaustausch mit den Anbietern“ sowie eine „realistische und kontinuierliche Überwachung“ der Mittelbedarfe. Das Schreiben endet mit einer Bemerkung an den direkten Adressaten, Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer. Wie er ja wisse, „lieber geschätzter Kollege“, könne das Verteidigungsministerium sich „auf die Unterstützung des Bundesministers der Finanzen stets verlassen“.

Der Schriftwechsel führte im parlamentarischen Raum zu Verwunderung. Der Obmann der Grünen im Haushaltsausschuss, Sebastian Schäfer, sagte, der Munitionsmangel sei seit Jahren bekannt und durch den Ukrainekrieg noch viel dringlicher geworden. Es sei ihm „vollkommen unverständlich, warum erst jetzt, neun Monate nach Ausrufung der Zeitenwende durch den Bundeskanzler, die Anstrengungen verstärkt werden sollen, den Mangel bei der Munition zu beheben“. Dem Verteidigungsministerium hätten mit dem Beschaffungsbeschleunigungsgesetz und dem Sondervermögen bereits in diesem Jahr alle Möglichkeiten zur schnellen Beschaffung zur Verfügung gestanden. Eine Mittelaufstockung bei der Munitionsbeschaffung habe „aus dem parlamentarischen Raum angestoßen werden“ müssen, um überhaupt zu einer Steigerung zu kommen.