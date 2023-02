García Luna in USA verurteilt : „Mit dem Blut von Kartellkriegen beflecktes Schmiergeld“

Eine Jury in New York hat Mexikos früheren obersten Drogenbekämpfer schuldig gesprochen. Genaro García Luna ließ sich mit Millionen Dollar bestechen und half dem Sinaloa-Kartell, sich in Mexiko und den USA auszubreiten.