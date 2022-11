Vorfall in Essen : Festnahme nach Schüssen auf ehemaliges Rabbinerhaus

Polizisten untersuchen in der vergangenen Woche die Einschusslöcher in Essen. Bild: dpa

Nach den Schüssen auf ein Nebengebäude der Alten Synagoge in Essen und mutmaßlichen Schüssen auf die Neue Essener Synagoge ist eine Person festgenommen worden. Das teilte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag im Landtag mit. Zudem gehen die Ermittler nicht nur den bisher bekannten Vorgängen nach, sondern auch weiteren „Sachverhalten“ im Ruhrgebiet.

„Einen mutmaßlichen Täter haben wir aus dem Verkehr gezogen“, sagte Reul. „Ob dahinter eine ganze Gruppe steht, können wir zurzeit nicht sagen.“ Nach Informationen der F.A.Z. soll es sich bei dem Deutsch-Iraner um den mutmaßlichen Anstifter handeln. Er wurde in Dortmund festgenommen. Bei den weiteren „Sachverhalten“ soll es sich unter anderem um einen Vorfall in Bochum handeln.

Reul sagte, es gebe noch viele Puzzlestücke, die die Ermittler zusammensetzen müssten, aber womöglich gebe es zwischen den Taten einen Zusammenhang. Entsprechend ermittle nicht nur das Polizeipräsidium Essen, auch die Polizei in Dortmund und das Landeskriminalamt seien eingebunden. Der Generalbundesanwalt werde ständig informiert.

Sowohl die Polizei in Essen als auch in Dortmund hätten eine sogenannte „Besondere Aufbauorganisation“ eingerichtet und weit über 100 Polizeibeamte eingesetzt. „Es wurden alle kriminalistisch notwendigen Maßnahmen getroffen, um schnell Klarheit in die Sachverhalte zu bringen. Also: Spurensicherung, Experten, das große Besteck“, sagte Reul. Die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf geht von einer „extremistisch und antisemitisch motivierten Tat“ aus.

In der Nacht auf Freitag vergangener Woche war in Essen auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in der Innenstadt geschossen worden. Die Alte Synagoge gehört der Stadt und wird von der jüdischen Gemeinde nicht mehr für Gottesdienste genutzt. Eine unbekannte Person hatte dabei mindestens vier Schüsse auf eine Tür abgegeben, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist. Bei den Ermittlungen zum Fall Rabbinerhaus stellten Kriminalisten auch am Dach der Neuen Synagoge mutmaßliche Einschussstellen fest.