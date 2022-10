Mutmaßliche Rädelsführerin : 75 Jahre alte Frau wegen geplanter Lauterbach-Entführung festgenommen

Aktualisiert am

Im Fall der geplanten Entführung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) hat es eine weitere Festnahme gegeben. Am Donnerstag teilte der Generalbundesanwalt mit, im Landkreis Mittelsachsen sei die mutmaßliche Rädelsführerin der Gruppe festgenommen worden. Neben der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung wirft die Bundesanwaltschaft Elisabeth R. die mittäterschaftliche Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund vor.

Schon im April hatte es eine großangelegte Aktion der Polizei gegeben. 270 Beamte durchsuchten damals in sieben Bundesländern 20 Objekte. Sie fanden 14 Langwaffen, sieben Kurzwaffen und eine Kalaschnikow. Insgesamt nahmen die Ermittler 70 Personen in den Blick. Im Fokus standen zunächst fünf Männer, von denen vier in Untersuchungshaft sitzen.

F.A.Z.-Informationen zufolge handelt es sich bei der mutmaßlichen Rädelsführerin Elisabeth R. um eine 75 Jahre alte Frau aus dem Großraum Chemnitz, die sich als Reichsbürgerin betrachtet. Laut Bundesanwaltschaft verfolgt Elisabeth R. eine Ideologie, „nach der die auf dem Grundgesetz beruhende staatliche Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland keine Geltung beanspruchen“ kann. Vielmehr existiere das Deutsche Reich auf Grundlage der Verfassung von 1871 weiter. Die Bundesrepublik Deutschland sei deshalb mittels einer „konstituierenden Versammlung“ in ein autoritär geprägtes Regierungssystem zu überführen.

„Gegebenenfalls unter Tötung seiner Personenschützer“

Spätestens im Januar 2022 schloss sich Elisabeth R. laut Bundesanwaltschaft einer Gruppe an, der jedenfalls auch die vier Männer Thomas O., Sven B., Michael H. und Thomas K. angehört haben sollen. Die Gruppe habe es sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen, heißt es in der Mitteilung der Karlsruher Ermittler. Es sei ihr um den Sturz der Bundesregierung und der parlamentarischen Demokratie gegangen.

Den Beschuldigten werden Planungen vorgeworfen, um die Stromversorgung in Deutschland durch gezielte Anschläge zu destabilisieren und einen bundesweiten „Black Out“ herbeizuführen. Karl Lauterbach sollte offenbar gewaltsam entführt werden, „gegebenenfalls unter Tötung seiner Personenschützer“, wie es schon im April hieß.

Die Vereinigung soll aus einem operativen „militärischen“ und einem „administrativen“ Zweig bestanden haben. Elisabeth R. wird vorgeworfen, im administrativen Teil aktiv gewesen zu sein. Dort nahm sie laut Bundesanwaltschaft „eine übergeordnete Stellung ein und machte Vorgaben, um die Pläne der Gruppierung voranzutreiben und zu koordinieren.“ Zusammen mit Thomas O. und Sven B. soll sie sich um Waffen und Sprengstoff bemüht haben.

Elisabeth R. war laut Staatsanwaltschaft eine treibende Kraft der Vereinigung. Wiederholt habe sie „eine rasche Umsetzung des Vorhabens“ gefordert und konkrete Terminvorstellungen geäußert. Außerdem habe sie gleichgesinnte Personen für die Gruppe rekrutiert. Im Laufe des Donnerstags sollte R. dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden, der dann über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheiden sollte