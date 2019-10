Festakt zur Einheit in Kiel : „Die Menschen haben sich verändert“

Waren Politiker früher mutiger als heute? Und wie haben sich die Menschen verändert? Darüber sinnierten die Besucher am Vorabend des Festakts zur deutschen Einheit in Kiel.

„Schietwetter hüüt.“ Der Plattdeutsch-Moderator auf der NDR-Bühne schaut zu den wenigen Zuschauern herunter. Einige davon sind vor dem Regen in das große Zelt vor der Bühne geflüchtet. Gerade ist es dunkel geworden am Vorabend der Feiern zur Deutschen Einheit in Kiel. In vielen Zelten auf der Ländermeile, an deren Rand die Bühne aufgebaut ist, hat jetzt das Musikprogramm begonnen. Im Berlin-Zelt sind noch ein paar Feierwillige, wenige Meter weiter spielt eine Band am Sachsen-Stand ohne Publikum „Kiss me“ von Sixpence None The Richer.

Die Ländermeile ist Teil des Bürgerfestes, wie jedes Jahr stellen sich die 16 Bundesländer mit eigenen Zelten, Ständen und Bühnen vor. Dieses Jahr stehen die Feierlichkeiten unter dem Motto „Mut verbindet“. Schon am Hauptbahnhof, eine halbe Stunde zu Fuß entfernt, werden Besucher mit Volksfeststimmung empfangen. Zwei Stunden bevor der strömende Regen die Menschen zur Plattdeutsch-Veranstaltung treibt, wird dort eine „Weltmusik“-Band angekündigt. Auf ihrer Setlist stehen „Bella Ciao“ und das deutsche Volkslied „Der Lindenbaum“. Als sie mit „Bella Ciao“ einsteigen, fängt die Männergruppe am Flensburger-Stand an zu jubeln und singt begeistert mit.

Knapp zwei Kilometer weiter stellen sich am Ostseekai Bundesrat, Bundestag, Bundesverfassungsgericht und Bundesregierung vor. Auch das hat Tradition bei der Einheitsfeier, die jedes Jahr in einem anderen Bundesland stattfindet. Die Ausrichtung der Einheitsfeier richtet sich nach der Bundesratspräsidentschaft. Dieses Jahr übergibt Schleswig-Holstein an Brandenburg. Die Sicherheitsschleusen, die alle passieren müssen, die am Ostseekai den sogenannten Verfassungsorganen näher kommen wollen, sind ebenfalls mittlerweile ein vertrautes Bild.

Wer lieber Typisches für Schleswig-Holstein finden will, wird direkt am Landtag fündig. In einem unauffäligen Stand stellt sich dort die dänische Minderheit vor. Jon Hordon Hansen gehört dazu. Er ist seit 1991 Pfarrer auf Sylt und hat, wie er sagt, dort „schon etliche Ossis getauft“. Viele aus dem Osten hätten nach der Wende dort und im übrigen Nordfriesland eine Heimat gefunden. Manche hätten sich sogar die dänische Kultur angeeignet, ihre Kinder auf dänische Schulen geschickt. Im kommenden Jahr feiert auch er mit seinen dänischen Landsleuten „Wiedervereinigung“, den hundertsten Jahrestag der Eingliederung Nordschleswigs.

Gleich nebenan nimmt die Ausstellung „Grenzgeschichten“ ebenfalls ein Jubiläum als Anlass: 30 Jahre Mauerfall. Für Conny Förster vom Grenzdokumentationsstätte Lübeck-Schlutrup e. V., die die Ausstellung mitorganisiert hat, ist das ein besonderer Tag. „Ich habe am 9. November Geburtstag. Die Grenzöffnung war die größte Party, die ich kriegen konnte. So viel Gäste hatte ich sonst nie.“ Um 21.53 Uhr sei der nördlichste Grenzposten zur DDR damals geöffnet worden. Gegen 23 Uhr habe sie sich an der Hauptstraße die Trabbis angeschaut, die hupend durchs Dorf fuhren. „Drumherum hat sich eine riesige Abgaswolke verbreitet.“

Der 9. November sei der eigentliche wichtige Tag, sagt Förster. „Der 3. Oktober ist der Tag der Papiere, der Politik und der Verträge.“ Der Tag des Mauerfalls hingegen sei emotionaler. „Die Leute haben heute noch Gänsehaut, wenn sie diesen Film sehen“, sagt Ingrid Schatz, die neben Förster steht. Die Vorsitzende des Vereins zeigt auf den Fernseher, auf dem eine Dokumentation in Dauerschleife abgespielt wird. Als Hintergrundmusik läuft „Wir sind grenzenlos“ von den Novemberkindern. „Das wurde damals im Fernsehen bei Günther Jauch gesungen“, sagt Schatz.

Später warten einige hundert Meter weiter Peter und Magret Lüneburg auf ein Taxi, wenige Minuten nachdem der Plattdeutsch-Moderator auf der NDR-Bühne zu reden begonnen hat. Sie kommen aus Probsteierhagen bei Laboe und waren auch 2006 hier, als Schleswig-Holstein das erste Mal die Einheitsfeier ausrichtete. Peter Lüneburg ist beeindruckt, was in Kiel dafür wieder aufgebaut wurde. „Hier am Meer, das ist einfach eine wahnsinnig schöne Kulisse“, sagt er. Anders als für Conny Förster hat der 3. Oktober für ihn eine wichtige Bedeutung. „Die Politiker hatten damals Mut, sie haben das kleine Fenster genutzt, dass sie hatten.“ Und haben die Politiker heute auch noch Mut? „Ich glaube schon“, sagt Peter Lüneburg, „Nur die Menschen haben sich verändert. Sie erwarten Veränderungen in Monatsraten, wollen nur noch einfache Lösungen.“ Vielleicht ist es wirklich Mut, der sie wieder enger mit den Politikern verbinden kann.