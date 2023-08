Was der gesamten Nation droht, ist in Heidelberg schon Rea­lität. Dort ist der Wärmeplan zum Ausbau des Wärmenetzes beschlussfähig und liegt auf den Festplatten der Stadtverwaltung. Baden-Württemberg ist Vorreiter bei der Planung der Wärmewende im Gebäudesektor. Bis Ende des Jahres sollen alle 104 Städte mit mehr als 20.000 Ein­wohnern, so steht es im Klimaschutzgesetz des Landes aus dem Jahr 2021, ihre Wärmepläne vorgelegt haben. Freiburg, Bruchsal, Giengen an der Brenz und Heidelberg sind schon fertig. 157 kleinere Kommunen haben ihren Wärmeplan freiwillig aufgestellt.

Auch zwischen Mannheim und Konstanz ist vielen Bürgern aber noch nicht wirklich bewusst, dass 2040 kein Gas mehr in die Therme im Keller strömen soll. Überrascht werden auch viele darüber sein, dass ihre Stadt über Jahre eine Baustelle sein wird. Der Ausbau des Breitbandnetzes, der bis heute nicht überall abgeschlossen ist, war dagegen eine vergleichbar einfache Aufgabe. Andere Bundesländer sind weniger ehrgeizig: Selbst im schwarz-grün regierten Hessen müssen die Wärmepläne erst Ende 2026 fertig sein. Auf Bundesebene soll es im Herbst ein Gesetz geben.