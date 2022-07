Umstrittene Personalie : Bundestag wählt Ferda Ataman zur Beauftragten für Antidiskriminierung

Aktualisiert am

Der Bundestag hat Ferda Ataman zur neuen Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung gewählt. Sie erhielt 376 von 668 gültigen Stimmen. 278 Abgeordnete stimmten gegen sie, 14 Abgeordnete enthielten sich. Damit erreichte Ataman das notwendige Quorum von 369 Stimmen nur knapp. Die Ampelparteien verfügen im Bundestag über 416 Stimmen.

Mitte Juni hatte das Kabinett die 43 Jahre alte Publizistin für diesen Posten vorgeschlagen. Von diesem Zeitpunkt an wurde die Personalie heftig kritisiert. Oppositionspolitiker aus Union und AfD, aber auch einzelne Vertreter der Regierungspartei FDP sprachen der Journalistin die Eignung ab. Sie bezeichneten Ataman unter anderem als „linke Aktivistin“, die für „spaltende Identitätspolitik“ stehe. SPD-Chefin Saskia Esken sprach von einer „verleumderischen Kampagne“. Vor Atamans Wahl war die Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vier Jahre lang vakant.

Haßelmann: „In jedem Fall“ die Richtige

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann verteidigte die Nominierung der Publizistin am Donnerstagmorgen im Deutschlandfunk noch einmal. Viele Behauptungen gegen Ataman seien haltlos, sie sei „in jedem Fall“ die Richtige für das Amt, sagte die Grünen-Politikerin. Ataman sei Expertin für Diversität, sie setze sich seit vielen Jahren für Vielfalt und gegen alle Formen der Diskriminierung ein.

Die 1979 in Stuttgart geborene und in Nürnberg aufgewachsene Ataman studierte Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt „Moderner vorderer Orient“, mit einem Schwerpunkt auf den Themen Migration und Integration. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst für den CDU-Politiker Armin Laschet, der 2005 Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen wurde – und eine Redenschreiberin mit türkischem Hintergrund suchte.

Mehr zum Thema 1/

2007 machte Ataman eine Ausbildung an der Berliner Journalistenschule und arbeitete danach in verschiedenen Zeitungsredaktionen. Von 2010 bis 2012 leitete sie das Referat Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 2009 gründete sie das Netzwerk „Neue deutsche Medienmacher*innen“ mit, das sich für mehr Vielfalt in den Medien einsetzt. Von 2013 bis 2016 leitete die 43 Jahre alte Ataman, deren Eltern aus der Türkei nach Deutschland kamen, den Mediendienst Integration, eine wissenschaftliche Plattform für Journalisten zu den Themen Migration, Integration und Asyl.