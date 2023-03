Annalena Baerbock steht auf der Bühne in ihrem Ministerium und sagt, sie habe sich bei der Arbeit an den Leitlinien zur feministischen Außenpolitik manchmal gewundert. Sie habe sich gewundert, was das für ein Reizwort sei: „Dieses kleine Wort feministisch.“ Dabei sei es doch etwas, das im 21. Jahrhundert selbstverständlich sein sollte, „dass alle Menschen gleiche Rechte, Freiheiten und Chancen haben.“ Feministische Außenpolitik sei also „kein Kampfbegriff“, sondern leite sich aus dem Grundgesetz ab. Und: Es sei eine harte Sicherheitsfrage, argumentiert die Grünenpolitikerin: „Wenn Frauen nicht sicher sind, ist niemand sicher.“

Am Mittwoch hat die Außenministerin im Kabinett und später auf der Bühne die zehn Leitlinien vorgestellt. Ebenso, wie Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) es mit den feministischen Leitlinien ihres Hauses getan hat. Sie sollen sowohl das außenpolitische Handeln prägen, wie auch die Arbeit im Ministerium. Es geht um Gleichstellung, um Rechte, Ressourcen und Repräsentation. Das Thema soll von einer Botschafterin der feministischen Außenpolitik begleitet werden, aber auch bei der Vergabe von Projektgeldern mehr Beachtung finden.

Bei feministischer Außenpolitik handele es sich um kein „missionarisches Pamphlet, mit dem wir naiv die Welt verbessern wollen“, sagt Baerbock. Diese Politikform ziehe sich durch alle Bereiche des außenpolitischen Handelns, der humanitären Hilfe und von Friedensmissionen. Freilich sprechen nicht alle Außenpolitiker so begeistert davon – und das hat nicht nur mit Reizwörtern zu tun.

„Hochtrabende Rhetorik ohne Unterfütterung“

„Es sei prinzipiell lobenswert, wenn die Außenpolitik die Gleichberechtigung von Frauen, aber auch von benachteiligten Gruppen, per se stärker in Betracht ziehen wolle“, sagt Katja Leikert (CDU). „Die Richtung stimmt also.“ Leikert ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, aber auch Obfrau im Ausschuss für Familie, Frauen und Kinder. Was die Umsetzung angehe, sei sie skeptisch. „Bisher gab es von der Ampel zum Thema hauptsächlich hochtrabende Rhetorik ohne wirkliche Unterfütterung“, sagt sie. Kritiker richten ihren Blick oft auf Krisen dieser Zeit wie die in Iran. Die letzten Monate hätten deutlich gezeigt, dass die feministische Außenpolitik nicht die Wunderwaffe sei, als die ihre Befürworter sie oft verkauften.

„Man kann damit sicher kleinere Veränderungen hin zum Besseren bewirken, aber die außenpolitische Großwetterlage bleibt davon weitgehend unberührt“, sagt Leikert. So könne sie nicht erkennen, dass die Bundesregierung „mit Bezug auf die Proteste im Iran in der Sache feministischer handelt, als es die letzte Regierung getan hätte“. Der Unterschied liege alleine in der Rhetorik und sei selbst dort überschaubar.

Wie viele andere erwähnt auch Baerbock Iran oft auf der Bühne. Sie führt die Entscheidung des UN-Sicherheitsrats im November, eine Kommission zu Iran einzusetzen, als Beispiel für eine mutige feministische Außenpolitik an. Die Kommission soll Verbrechen bei der Niederschlagung der Proteste untersuchen.

Es soll nicht um Gendersternchen gehen

Aber nicht nur aus der Opposition gibt es skeptische Töne. „Wir haben die Feminist Foreign Policy mit in den Koalitionsvertrag aufgenommen, weil der FDP völlig klar ist, dass diese Politik eindeutig die Gleichberechtigung der Frauen in der Welt zum Ziel hat“, sagt Ulrich Lechte, der außenpolitische Sprecher der FDP. Schwierig sei es aber, „wenn wir eine extensivere Auslegung einer feministischen Außenpolitik anderen Länder aufoktroyieren wollen“, sagt er. „Vor allem, wenn die Staaten noch nicht so weit sind wie die europäischen.“ Es gehe bei der feministischen Außenpolitik auch um die Diktion – und nicht darum, „das Gendersternchen weltweit zu verbreiten“.

Es gehe auch nicht um Quoten bei Botschaften. Ziel sei, die Rechte der Frauen zu stärken. In diesem Sinne sieht er es skeptisch, „wenn man alle marginalisierten Gruppen unter einer feministischen Außenpolitik zusammenfasst“. Die Leitlinien greifen dabei sehr weit aus. „Das hat nichts mit Gleichberechtigung der Frauen zu tun.“

Auf Zustimmung treffen die Leitlinien hingegen bei Agnieszka Brugger. Das ist nicht nur deshalb wenig überraschend, weil sie stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende ist, sondern auch, weil sie schon aus der Opposition heraus einen Antrag dazu im Bundestag gestellt hatte. Der wurde abgelehnt, die FDP hatte sich enthalten. Die Leitlinien machten deutlich, dass es sich bei feministischer Außenpolitik nicht um abgehobene Debatten handele, „sondern um ein Zusammenspiel von einem höheren Anspruch und neuen Perspektiven gepaart mit mehr Bezug zur Lebensrealität von Menschen“. Sie sei somit ein Fortschritt im Vergleich zur bisherigen und oft „ziemlich unambitionierten Außenpolitik, die fast nur die klassischen internationalen Formate und Akteure im Blick hatte“.

Als Teil einer Regierungskoalition würde Brugger nun gerne noch einen gemeinsamen Antrag der Ampelkoalition zur feministischen Außenpolitik in den Bundestag einbringen. Die Verhandlungen aber stecken fest, die FDP ziert sich. Die Ministerien könnten ihre Leitlinien erarbeiten, darüber könne der Bundestag diskutieren, sagt Lechte. „Für einen eigenen Antrag sehen wir keine Notwendigkeit, da wir das Thema ohnehin die ganze Zeit begleiten.“ Brugger sagt, es könne nicht sein, dass man als Koalitionspartner nur die Anträge vorantreibe, auf die man Lust habe. „Man muss auch bereit sein, über die Themen zu diskutieren, die den anderen wichtig sind.“