Am Anfang steht eine Einschränkung. Im Vorwort zu den Leitlinien der feministischen Außenpolitik, die an diesem Mittwoch vorgestellt werden und der F.A.Z. bereits vorliegen, schreibt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), diese Leitlinien seien „kein Wundermittel, das Veränderungen vom Himmel fallen lässt“. Worauf es ankomme sei, „dass wir feministische Außenpolitik in der Praxis umsetzen: Mit klaren Prinzipien, aber auch mit dem nötigen Pragmatismus, damit unsere Politik auch bei den Menschen ankommt“.

Deshalb gestalte man „feministische Außenpolitik vor allem in unserer täglichen Arbeit“ selbst. So sollten die Leitlinien das „Handeln als Team des Auswärtigen Amts im Sinne eines Mainstreamings durchziehen“, in der Außenpolitik, in der Europäischen Union und in internationalen Foren. Zugleich sollen sie „unsere innere Arbeitsweise prägen und uns helfen, einen ‚feministischen Reflex‛ auszubilden“.

Was auf den gut 80 Seiten des Papiers folgt, macht die Einschränkung verständlich. Zum ersten Mal hat das Auswärtige Amt Leitlinien zur feministischen Außenpolitik formuliert, zehn sind es geworden. Probleme und Missstände, weltweit und im Amt, werden darin beschrieben, und Absichten formuliert. Von „Wundermitteln“ aber ist in dem Papier keine Spur. Viel mehr ist es eine Selbstversicherung und Erklärung nach innen und außen, was mit dem Etikett überhaupt gemeint ist.

Die ersten sechs Leitlinien sollen Orientierung im außenpolitischen Handeln geben, die übrigen vier richten sich auf die Arbeitsweise im Ministerium selbst. Neben der Botschafterin für feministischen Außenpolitik, für die aber nicht mal eine neue Stelle geschaffen wurde, sondern nur die Aufgabenbeschreibung einer bereits vorhandenen erweitert wird, gehören die Ziele zur Budgetierung mit Gender-Perspektive zu den großen Änderungen. Ziel ist außerdem die angestrebte Parität der Begleitdelegationen bei Reisen der Ministerin oder die Aus- und Weiterbildung der „Gender- und Diversitätskompetenz“ insbesondere von Führungskräften im Amt.

Vorreiterrolle Schwedens seit 2014

Die Idee der feministischen Außenpolitik wird lange schon diskutiert. 2014 waren die Schweden die ersten, die sie offiziell in ihrer Außenpolitik verfolgten. In Berlin hatten die Grünen bei den Koalitionsverhandlungen darauf gedrängt, die feministische Außenpolitik in den Koalitionsvertrag zu schreiben.

Die FDP hatte als Kompromiss vorgeschlagen, sie englisch zu benennen: „Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche Diversität fördern“, hieß es dort. Es sind die drei großen „R“, die jetzt wieder auftauchen.

Gearbeitet wurde an dem Papier zusammen auch mit dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ein Papier zur feministischen Entwicklungspolitik wird es ebenfalls geben. Mehr als 100 Gespräche gab es aber auch mit Vertretern aus der Zivilgesellschaft und Diplomaten aus anderen Außenministerien.

Die feministische Außenpolitik ziele „auf die Gleichstellung der Geschlechter weltweit“, heißt es in dem Papier des Auswärtigen Amtes. „Es geht ihr darum, historisch gewachsene Machtstrukturen zu benennen, zu überwinden und so eine gerechte Teilhabe und Gleichstellung aller Menschen weltweit zu befördern.“ Sie verfolge einen „transformativen und intersektionalen Ansatz“. So setze man „außenpolitisch fort, was wir in der Innenpolitik Gender-Mainstreaming nennen“.

Man wisse, dass Frieden und Sicherheit nachhaltiger seien, „wenn sicherheitspolitische Entscheidungsprozesse inklusiv gestaltet“ würden. „Stärkere Teilhabe von Frauen bringt größere Sicherheit.“ Gleiches gelte für die wirtschaftliche Entwicklung. Das Papier spricht davon, bei der feministischen Außenpolitik „Prinzipienfestigkeit und Pragmatismus“ zu verbinden. Es gebe keine „Zauberformel“, mit der sich unmittelbare Bedrohungen bewältigen ließen. Russlands Angriffskrieg zeige, dass man Menschenleben manchmal mit militärischen Mitteln beschützen müsse – die feministische Außenpolitik bedeute nicht Pazifismus.

Milliarden für die feministische Außenpolitik

Mit Blick auf die Ressourcen wird das Ziel ausgegeben, bis 2025 85 Prozent der Projektmittel des Amtes „gendersensibel“ und acht Prozent „gendersensitiv“ auszugeben. Bei einem Gesamtetat von derzeit etwa 7,5 Milliarden Euro sind etwa fünf Milliarden Projektmittel. „Gendersensitiv“ meint, das zum Beispiel bei Hilfsprojekten darauf geachtet wird, dass Frauen in Not andere Dinge brauchen als Männer, etwa Hygieneartikel. „Gendertransformativ“ ist weitergehender, und zielt unter anderem auf die Förderung von Frauenorganisationen. Die Quoten gelten im Amt als ehrgeiziges Ziel. Wie der Stand derzeit ist, wird noch erhoben.

In der ersten Leitlinie heißt es zur Friedens- und Sicherheitspolitik, dass man die Perspektive von Frauen und marginalisierten Gruppen in die weltweite Arbeit für Frieden und Sicherheit integriere und sich für eine größere Teilhabe derer in „inklusiven Friedensprozessen“ werbe. „Wir kämpfen gegen sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt in bewaffneten Konflikten“, steht da. Dieser Logik folgen die weiteren Leitlinien mit einem Fokus auf die Menschenrechtspolitik bis hin zur Genderfrage in der Klimapolitik, außenwirtschafts- genauso wie der auswärtigen Kultur- und Gesellschaftspolitik.

Bei den vier Leitlinien zur Arbeit im Amt geht es dann um Gleichstellung, Diversität und Inklusion. Eine Diversitätsstrategie hatte sich das Amt schon 2019 gegeben. Die Vielfalt soll gefördert werden, heißt es in den Leitlinien, diverse Teams verstehe man als Bereicherung. Auch ein eigener Missstand wird benannt: So werden nur 27 Prozent der Auslandsvertretungen von Frauen geführt und 36 Prozent der Abteilungen. Nur ganz an der Spitze, bei den Staatsministern und Staatssekretären, sind die Frauen in der Überzahl.