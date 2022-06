Felor Badenberg : Eine energische und zielstrebige Verfassungsschützerin

Aktualisiert am

Als das Verwaltungsgericht Köln im März darüber verhandelte, ob der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen darf, saß Felor Badenberg im leuchtend blauen Kleid auf dem ersten Platz in der ersten Reihe. Das Verfahren war vor allem ihr Verfahren. Im Juni 2020 hatte die Juristin die Abteilung Rechtsextremismus im Verfassungsschutz übernommen. Die Arbeiten an dem Gutachten über die AfD waren da schon angelaufen und gut ein halbes Jahr später beendet. Weil das Ergebnis frühzeitig an die Öffentlichkeit gelangte, konnte die AfD zunächst erfolgreich abwenden, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Seit März aber steht fest, dass die Einschätzung des Verfassungsschutzes zur AfD „auf einer nicht zu beanstandenden Gesamtbetrachtung“ beruhe, so haben es die Kölner Richter formuliert. Dieser Sieg am Ende eines aufreibenden Verfahrens ist auch Badenbergs Sieg. Es ist insofern konsequent, dass sie nun zur Vizepräsidentin der Behörde aufrückt, sie ist die erste Frau auf diesem Posten. Ihr Vorgänger Michael Niemeier wechselt ins Bundesinnenministerium.