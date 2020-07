Feiern trotz Corona : Wird schon gutgehen

Vor ein paar Wochen fing es an. Da kam der Sommer, und die Abende wurden samtig. Auf einem Platz mitten in Frankfurt war plötzlich was los. Die Leute standen unter milchblauem Himmel und tranken Wein bis in die Nacht. Das sprach sich rum. Mehr Leute kamen. Jetzt, an einem Freitagabend im Juli, sind es zweitausend.

Die Leute stehen eng zusammen, so als gäbe es keine Abstandsregeln. Keiner trägt Maske, fast jeder trinkt Alkohol. Alles Mögliche kann passieren. Für viele in der Stadt ist das Wahnsinn. Für die Leute auf dem Platz ist es ein Versprechen.