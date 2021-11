Fehltritte von Politikern : Rasen, saufen, kiffen

Es ist kein Skandal, dass auch Politiker mal was falsch machen. Peinlich wird’s, wenn sie auch noch stolz drauf sind.

Philipp Amthor wurde beim Rasen erwischt, wollte sein Bußgeld nicht zahlen und bestritt, am Steuer gesessen zu haben – trotz Blitzerfoto. Er hat damit seinen Führerschein und ein weiteres Stück Glaubwürdigkeit eingebüßt. Nach den Lobby-Vorwürfen und dem Gruppenfoto mit Neonazis beweist er zum dritten Mal, dass es ihm an politischem Instinkt und moralischer Reife fehlt.

Statt sich für seine Lüge zu entschuldigen, beharrte er darauf, dass es „nicht unanständig“ sei, „einen Bußgeldbescheid gerichtlich überprüfen zu lassen“. Das stehe „jedermann zu“. Amthor ist aber nicht jedermann. Wer sich sonst für Recht und Gesetz starkmacht, kann sich nicht mit juristischen Tricks einer Strafe entziehen wollen. Schlimm genug, dass so viele Temposünder mit ihren Anfechtungen die Gerichte überlasten. Ein Politiker muss höhere Maßstäbe an sich anlegen.

Manch glühender Verteidiger verstieg sich hernach dazu, Amthor zum Freiheitskämpfer gegen ein viktorianisches Bückspießertum zu stilisieren. Einen Raser zum Kavalier zu erklären ist das eine. Gesetzestreue Bürger als Spießer zu verhöhnen ist das andere. Doch auch manche Politiker reden so.

Hanf auf dem Balkon und mit zwei Maß Bier am Steuer

Wolfgang Kubicki prahlte zum Beispiel damit, sich im Lockdown „selbstverständlich“ in illegal geöffneten Kneipen herumgetrieben zu haben. Alexander Gauland sammelt Knöllchen wie Trophäen. Cem Özdemir ließ sich mal kokett vor einer Hanfpflanze auf seinem Balkon filmen. Und Günther Beckstein befand es für völlig in Ordnung, mit zwei Maß Bier Auto zu fahren. Es ist kein Skandal, dass auch Politiker mal was falsch machen. Fragwürdig wird’s, wenn sie stolz drauf sind.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Jeder kennt die Onkel, die nach dem Dessert beginnen, kess ihre Punkte in Flensburg aufzuzählen. Oder die WG-Schamanen, die mit leuchtenden Augen ihre Drogengeschichten ausbreiten. Politiker sollten die Stimmung in Kneipen und WG-Küchen aber nicht mit der Stimmung der Republik verwechseln. Im schummrigen Tresenlicht mögen halblegale Abenteuer Eindruck machen, im gleißenden Licht der Öffentlichkeit wird es schnell peinlich. In anderen Ländern reüssieren immer wieder mal Lügner, Gauner und Schlitzohren. Die Deutschen aber lieben nichts mehr als rautenförmige Redlichkeit.

Anständige Politiker entschuldigen sich

Das war nicht immer so. Der Anspruch an Politiker ist größer geworden, auch weil jeder Fehltritt heute im Netz landet. Oftmals verliert die Kritik Maß, aber die Kontrolle hat auch ihr Gutes. Mächtige Politiker können sich nicht mehr rausnehmen als der Rest.

Mehr zum Thema 1/

Der alte Franz Josef Strauß dachte zeitlebens, er stehe über dem Gesetz. In Bonn bekam der Bayer es aber 1958 mit einem jungen Polizisten zu tun, als er seinen Fahrer angewiesen hatte, gegen alle Regeln eine Kreuzung zu queren, und dabei fast in eine Straßenbahn krachte. Einschüchterung half nicht, also setzte Strauß sich beim Innenministerium dafür ein, den Polizisten aus dem Dienst zu entlassen. Er scheiterte und motzte lauthals über die „gehässige Einstellung“ des Polizisten, die recht typisch für „Beamte des Landes Nordrhein-Westfalen“ sei.

Damit käme er heute nicht mehr durch. Anständige Politiker zahlen ihr Bußgeld, wenn sie das Gesetz brechen. Und sie entschuldigen sich, wenn es dazu Anlass gibt. So wie alle anderen anständigen Menschen auch.