Fehlendes Pflegepersonal : Abgesagte Operationen, leere Intensivbetten

Der Pflegenotstand in Deutschland führt zu dramatischen Konsequenzen in Kliniken und Heimen. Ohne die Zuwanderung von ausländischen Fachkräften ist die Versorgung der Patienten nicht mehr zu leisten.

An düsteren Schätzungen mangelt es nicht, wie viele Pflegekräfte in Deutschland zu welchem Zeitpunkt in etwa fehlen werden. Das Institut der Deutschen Wirtschaft zum Beispiel rechnet damit, dass im Jahr 2035 zwischen 130.000 und 150.000 Pfleger und Pflegerinnen fehlen. Einen ähnlich großen Fehlbetrag prognostiziert das wissenschaftliche Institut der Krankenkasse AOK, allerdings bereits für das Jahr 2030. Dabei können viele Krankenhäuser und Pflegeheime schon jetzt nicht alle ihre Planstellen besetzen: Allein in Nordrhein-Westfalen fehlten zuletzt etwa 10.000 Vollzeitkräfte in der Pflege. Christian Woltering, der Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, nannte die Situation im Bundesland „dramatisch“.

Jeder ambulante Pflegedienst würde pro Monat etwa zehn Anfragen von neuen Pflegebedürftigen abschlägig beantworten müssen, weil das nötige Personal nicht vorhanden sei. „Das sind für Familien, die schnell auf Pflege für Vater oder Mutter angewiesen sind, natürlich dramatische Situationen“, sagte Woltering. Ähnlich kritisch ist die Lage in Krankenhäusern, sagte Ludger Risse vom Pflegerat in Nordrhein-Westfalen. Operationen müssten abgesagt, Stationen teilweise geschlossen werden. „Ich kenne keine Klinik, die nicht händeringend Fachpersonal sucht“, sagte Risse.

Dass Deutschland den Bedarf an Pflegern für seine stetig alternde Bevölkerung allein nicht decken kann, liegt auf der Hand. Umso mehr richten sich daher die Hoffnungen der politisch Verantwortlichen auf das Ausland. Im Juli reiste Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach Prishtina, um dort Pfleger für den Dienst am deutschen Krankenbett anzuwerben – im Gegenzug will die Bundesrepublik dem Kosovo bei der Verbesserung des dortigen Gesundheitssystems helfen. Ende September setzte sich Spahn dann abermals ins Flugzeug. In Mexiko warb er vor dortigen Pflegefachleuten für eine Anstellung in Deutschland und lud ein gutes Dutzend Pfleger und Leiter von Pflegeschulen ein, damit diese sich ein Bild von der Bundesrepublik machen können. Deutschland sei nach Japan das Land mit der zweitältesten Bevölkerung, sagte Spahn. „Wir brauchen dringend Pflegekräfte.“

Kurs auf „ernste Versorgungskrise“

Dabei setzt Deutschland schon jetzt massiv auf die Arbeitskraft der Pfleger mit ausländischem Pass. Nach aktuellen Angaben der Bundesagentur für Arbeit hat sich allein der Anteil der ausländischen Altenpfleger zuletzt verdoppelt – von 6,6 Prozent im Jahr 2013 auf 13,2 Prozent im abgelaufenen Jahr, was etwa 80.000 Arbeitnehmern entspricht. Vor sechs Jahren zählte die Agentur lediglich 30.000 ausländische Altenpfleger. Fast zwei Drittel arbeiteten den Angaben der Agentur mit Sitz in Nürnberg zufolge als Helfer, etwas mehr als jeder Dritte war als Fachkraft beschäftigt. Nicht nur im Blick auf die Pflege, sondern ganz allgemein sieht Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer Deutschland in Zukunft noch stärker auf die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte angewiesen. Wenn Deutschland seine volkswirtschaftliche Leistung erhalten wollte müsse der Fachkräftemangel durch Zuwanderung „bewältigt“ werden.

Doch die Lage ist nicht nur in den Pflegeheimen prekär. Hinzu kommt die schwierige Situation in vielen Krankenhäusern. Der Personalmangel führt dort dazu, dass etliche Kliniken weniger Patienten behandeln, als sie räumlich unterbringen könnten. Die Betten sind da, allein es fehlen die Pfleger – und gelegentlich auch die Ärzte –, um die Patienten so zu betreuen, wie es nötig wäre und gesetzlich vorgeschrieben ist. Einer Berechnung des Deutschen Krankenhausinstituts zufolge sind derzeit bundesweit 17.000 Pflege-Stellen unbesetzt, jedes dritte Krankenhaus musste deshalb zuletzt Betten auf der Intensivstation stilllegen und einzelne Fachbereiche von der Notfallversorgung abmelden. Von einem „ungeheuren Handlungsdruck“ sprach Gerald Gaß, der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Regierung und Gesetzgeber müssten „dringend wirksame Gegenmaßnahmen zur Entlastung des Personals ergreifen“, sonst steuere das Land auf eine „ernste Versorgungskrise“ zu.

Ein Teil des Problems wird von manchen auch damit begründet, dass Deutschland zu wenig in die medizinische Versorgung investiere – mit der Folge, dass die Gebäude marode und die Arbeitsbedingungen schlecht seien, was es den Kliniken und Heimen deutlich erschwere, motiviertes Personal zu rekrutieren. Die gesetzlichen Krankenkassen sowie Ärztevertreter haben den Bundesländern vorgeworfen, zu wenig Geld für die Kliniken bereitzustellen. Notwendige Investitionen – zum Beispiel in Gebäude – würden von den Ländern nicht in vollem Umfang getätigt, rügte der Spitzenverband der Kassen. „Die Leidtragenden sind meist die Patienten und die Pflegekräfte“, teilte der Verband mit. Auch der Ärzteverband Marburger Bund beklagte fehlende Investitionen in deutsche Kliniken. Dessen Vorsitzende Susanne Johna sagte, es sei nötig, nicht länger nur die Kosten der Krankenhausversorgung zu betrachten. „Gute Versorgung gibt es nicht zum Nulltarif.“ Pflegekräfte müssten besser vergütet werden, zudem müssten diese sich darauf verlassen können, „mal ein freies Wochenende zu haben, ohne dass das Telefon klingelt, um Personalengpässe auszugleichen“.

Zudem fordern Patientenschützer, dass die Krankenhäuser sich stärker auf die alternden Patienten einstellen – und insbesondere auf jene, die an Demenz leiden; einer Krankheit, die mit steigendem Alter zunimmt. Derzeit leiden 1,7 Millionen Menschen an Demenz, jedes Jahr erkranken 300.000 neu. Es brauche mobile Teams als spezielle „Demenzbegleiter“, die sich um solche Patienten auf allen Stationen kümmern, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. „Das würde auch Pflegekräfte und Mediziner deutlich entlasten.“