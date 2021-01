Corona-Impfung : Lindner und die Phantome der Oper

Aktualisiert am

Die FDP setzt in der Diskussion um mögliche Impfpannen beim Kampf gegen die Corona-Pandemie jetzt auf Angriffe gegen die Koalition. Ihre Argumente hat sie lange vorbereitet.

Christian Lindner in der Stuttgarter Oper Bild: dpa

Die FDP lässt gruseln. Bevor am Mittwoch wie jedes Jahr am sechsten Januar ihr Dreikönigstreffen im Stuttgarter Opernhaus begann – diesmal wegen Corona als digitale Soloshow des Parteichefs Christian Lindner –, hat sie auf ihrer Website ein paar Trailer gestreamt, die zum Fürchten waren.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Generalsekretär Volker Wissing erschien auf einer deutschen Innenstadtstraße, die so ausgestorben war, als hätte gerade eine Neutronenbombe eingeschlagen. Der baden-württembergische Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke zeigte sich in einem verödeten Gartenlokal, seine Mitstreiterin aus Rheinland-Pfalz, Daniela Schmitt, in einer geschlossenen Kneipe mit hochgestellten Stühlen.