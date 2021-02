„Dynamischer Faktor“ : FDP stellt Stufenplan für Corona-Maßnahmen vor

Die Freien Demokraten wollen die Corona-Lage künftig nicht mehr allein an der Sieben-Tages-Inzidenz der Infektionen gemessen wissen, sondern einen „dynamischen Faktor“ einführen, der auch die Umstände der Infektionen, die Testhäufigkeit, die Infektionsrate der Älteren, die Belastung der Krankenhäuser und die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter abbildet. Dieser dynamische Inzidenz-Wert soll nach ihren Vorstellungen die Grundlage liefern für einen Stufenplan, der bestimmte Öffnungsschritte an sinkende Werte koppelt. Die Berechnung des Inzidenzfaktors soll sich an Vorstellungen orientieren, die eine Autorengruppe um den Kölner Mediziner Matthias Schrappe im vergangenen November vorgelegt hat.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Der Vorschlag der FDP soll an diesem Mittwoch als Entschließungsantrag in den Bundestag eingebracht werden. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Theurer sagte, die Bundesregierung und die Landesregierungen berücksichtigten in ihren Beschränkungsbeschlüssen viel zu wenig das Verantwortungsbewusstsein des mündigen Bürgers. Die FDP wolle mit ihrem Öffnungskonzept die Maßnahmen zur Virus-Bekämpfung „vom Kopf auf die Füße“ stellen. Nach den Vorstellungen der Freien Demokraten sollen künftig bundesweit einheitliche Beschränkungsregeln gelten, diese würden jedoch regional an die jeweils vorhandenen Infektionswerte gekoppelt.

Als „Stufe null“ sieht die FDP eine Situation an, in der ihr Inzidenzfaktor unter 10 liegt, dann müssten lediglich die allgemeinen Masken- und Abstandsregeln in Kraft bleiben, bis aufgrund des Fortschritts im Impfprogramm eine Herdenimmunität erreicht sei. Die höchste „Stufe sechs“ markiert hingegen den Zustand einer „akuten Gesundheitsnotlage“ mit einem Inzidenzfaktor von mehr als 200. Hieran knüpft die FDP die aktuelle Beschränkungslage. Sobald der Inzidenzfaktor zwei Wochen lang unter 200 liege, müsse es nach ihren Vorstellungen möglich sein, dass sich wieder zwei Haushalte treffen, dass Kitas bei Nutzung von Luftfiltern zum eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren, Schulen mit Luftfiltern Wechselunterricht abhalten.

Bei Stufe vier (Inzidenzfaktor eine Woche unter 100) schlägt die FDP die weitgehende Öffnung des Bildungswesens, die Ermöglichung „körpernaher Dienstleistungen“, die Öffnung von Außen-Sportanlagen und von Zoos vor. Bei Stufe drei (eine Woche unter 50) sollen Museen und Galerien, Einzelhandel, Hotels und Gastronomie unter Hygiene-Auflagen öffnen dürfen, bei Stufe zwei (drei Wochen stabil unter 50) auch Theater und Kinos für Schulklassen sowie Fitness-Studios. Dann sollen auch Freiluft-Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen wieder erlaubt sein. Stufe eins würde nach dem Willen der FDP bei einem Inzidenzfaktor von 35 einsetzen und auch die Öffnung der Theater, Kneipen, Bars, Bibliotheken, Hallenbäder und Freizeitparks bedeuten.

Die FDP will überdies die Bundesregierung dazu bringen, dem Parlament monatlich einen Corona-Lagebericht vorzulegen, der abbildet, in welcher Infektions-Stufe sich die einzelnen Städte und Landkreise befinden. Der Bericht soll auch Auskunft über die Verbreitung der Virus-Mutanten geben, über die wirtschaftliche Lage, die Impfkapazitäten und die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens informieren.