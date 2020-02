Aktualisiert am

Nach Thüringen-Wahl : FDP sackt in Umfrage auf sechs Prozent ab

Die Querelen um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen wirken sich auf die Umfragewerte der FDP aus. Linke und AfD können dagegen zulegen.

Die FDP liegt in der Wählergunst einer Umfrage zufolge nur noch knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Nach dem Rücktritt ihres Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich komme die Partei nur noch auf sechs Prozent und damit zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, berichtete die „Bild am Sonntag“ vorab unter Berufung auf den „Sonntagstrend“ des Instituts „Kantar“.

CDU/CSU hielten sich indes auch nach der Rückzugs-Ankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei 28 Prozent. Die Grünen kämen ebenfalls unverändert auf 20 Prozent, ebenso die SPD und die AfD mit jeweils 15 Prozent. Die Linke hingegen lege einen Punkt zu auf zehn Prozent.

Bei der Bundestagswahl 2017 kam die FDP, die vier Jahre zuvor noch an der Fünfprozenthürde gescheitert war, auf 10,7 Prozent, die Union auf 32,9, die SPD auf 20,5, die Linke auf 9,2, die Grünen auf 8,9 und die AfD auf 12,6 Prozent (5 Prozent entfielen auf Andere).

Befragt wurden insgesamt 1.886 Menschen im Zeitraum vom 6. bis zum 12. Februar 2020. Frage: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"