Demokratiefördergesetz : „NGOs betreiben ihre Art des Lobbyismus“

Will Parteien stärken: Linda Teuteberg Ende Mai in Berlin Bild: Andreas Müller

Frau Teuteberg, die Bundesregierung will noch in diesem Jahr ein Demokratiefördergesetz vorlegen. Ziel ist es, zivilgesellschaftliches Engagement gegen Extremismus finanziell abzusichern. Was spricht dagegen, die Demokratie zu fördern?

Nichts. Wir brauchen eine Mobilisierung für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung. Die Frage ist aber, ob es eine staatliche Aufgabe und eine des Bundes ist, NGOs flächendeckend und dauerhaft mit Steuergeld zu unterstützen.

Und wie lautet Ihre Antwort?

Es ist legitim, dass Menschen sich in Vereinen und NGOs organisieren und sich für ihre Anliegen einsetzen. Aber NGOs wird oftmals eine Bedeutung beigemessen, die ihnen nicht zukommt. Sie sind ihrerseits nicht demokratisch legitimiert, sondern betreiben ihre Art des Lobbyismus. Die Gesellschaft besteht aus mehr als einer Addition von NGOs. Ich empfehle daher, zu hinterfragen, welche Inter­essen dahinterstehen. Auch legitimes, ja wünschenswertes Engagement löst nicht per se einen Anspruch auf staatliche Alimentierung aus. Im Übrigen ist es ein Widerspruch in sich, sich ostentativ als Zivilgesellschaft zu bezeichnen und dann den Anspruch zu erheben, vom Staat finanziert zu werden.