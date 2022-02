Politische Korrektheit : Ist halt Kubicki!

Wenn es um die Frage geht, was man heute noch sagen dürfe, ist selten die Rede davon, warum jemand etwas überhaupt sagen will. Dass diese beiden Fragen zusammenhängen, zeigt die Karriere von Wolfgang Kubicki.

Kubicki ist einer der wenigen deutschen Politiker, die so reden, dass alle hinhören. Das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass Kubicki stellvertretender Vorsitzender der FDP ist und außerdem Vizepräsident des Bundestages. Doch das allein reicht nicht – Olaf Scholz zum Beispiel ist Bundeskanzler, also wichtiger, und bei ihm hören viele weg. Zu langweilig. Kubicki kann unterhalten. Auf Youtube gibt es „Best of“-Videos seiner Auftritte im Bundestag, als wären es Traumtore von Ronaldo. Allein Teil eins wurde mehr als eine Million Mal geschaut. In den Kommentaren wird Kubicki gefeiert wie ein Spieler, der in einer ansonsten lahmen Mannschaft glänzt. Einer schreibt: „Man kann über die FDP sagen und denken was man will, aber der Kubicki ist absolute Spitze!“, und ein anderer: „Sehr sympathisch (obwohl in der FDP halt leider).“ Die Mitarbeiterin eines Bundestagsabgeordneten der FDP erzählt, wenn sie daheim im Wahlkreis, auf dem Lande, eine Veranstaltung plane und unter den Mitgliedern herumfrage, welchen Gast sie gern mal erleben würden, falle immer bald ein Name: Kubicki.

Kubickis Rolle ist die des politisch nicht korrekten Politikers. Er verstößt gegen Regeln, an die sich die meisten Politiker halten. Damit ist noch nichts über die Regeln gesagt, aber etwas über Kubickis Prioritäten. Sein großes Thema ist der Klartext, der in Kubickis Welt eher wie eine eigene Sprache erscheint als bloß wie Ehrlichkeit.

Im Lockdown in die Kneipe

Das war schon immer so. Aber in den vergangenen Jahren ist Kubicki noch erfolgreicher damit geworden. Er veröffentlichte Bücher dazu: 2019 erschien „Sagen, was Sache ist!“, ein Jahr später „Meinungs(un)freiheit“. In dem Maße, in dem die Zahl derer zunahm, die fanden, man könne in Deutschland nicht mehr sagen, was man denke, wuchs der Zuspruch für Kubicki, der offenkundig oft sagt, was er denkt. Die Pandemie verstärkte Kubickis Beliebtheit noch. Der Weg, den er vorschlug, schien wie eine mit Edding gezogene Gerade auf einer Landkarte von Trampelpfaden. Viele Deutsche hatten Mühe, bei den Regeln durchzublicken. Einige fanden sie zu streng, andere nicht streng genug. Und die meisten wollten einfach gern mal wieder ein Bier trinken, ohne an etwas außer Bier zu denken.

Als vor einem Jahr die Kneipen zu waren, fanden die meisten sich damit ab. Nicht so Kubicki. „Selbstverständlich“ sei er hingegangen, verkündete er später, die Schließungen seien „unsinnig“ und viele Kneipen trotz des Verbots geöffnet gewesen. „Ich habe von meinem Recht auf autonomes Handeln Gebrauch gemacht.“ Einer der höchsten Repräsentanten des Staates erklärt öffentlich, nach seinen eigenen Regeln zu handeln – das ist etwas anderes, als wenn ein Falschparker bloß erklärt, er habe ja nur kurz in der Einfahrt gestanden und da habe eh keiner rausgewollt. Es gab große Aufregung um Kubickis Bekenntnis, doch am Ende stand er wieder nur als Schlitzohr da.