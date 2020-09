Parteitag der FDP : Lindner gesteht Fehler ein

Aktualisiert am

Vor drei Jahren entschied sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner gegen eine Regierungsbeteiligung in einer Jamaika-Koalition. Er steht zu seiner Entscheidung. Aber manche Dinge würde er heute „etwas anders machen“.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner spricht auf dem Bundesparteitag am Samstag zu den Delegierten. Bild: dpa

Die FDP will im Wahljahr 2021 vor allem mit ihrem wirtschafts- und finanzpolitischen Profil wahrgenommen werden. Der Parteivorsitzende Christian Lindner schätzte die Corona-Krise als „heute beherrschbar“ ein, sofern künftig eine „kluge Krisen-Strategie“ verfolgt werde, und warnte davor, dass „die wirtschaftlichen Risiken größer werden“ könnten, „als es die Gesundheitsrisiken waren“. Lindner warb vor den Delegierten eines FDP-Bundesparteitages, der in Berlin unter coronabedingten Einschränkungen stattfand, für eine „Trendwende“ und ein „neues Wirtschaftswunder“. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft hätten während der Virus-Pandemie Vernunft und Flexibilität gezeigt; diese Eigenschaften müssten nun für die wirtschaftliche Erneuerung genutzt werden. Lindner wiederholte Forderungen seiner Partei nach Bürokratieabbau und Steuerreform und einer wettbewerbsorientierten Klimapolitik.

Der FDP-Vorsitzende gestand vor dem Parteitag Fehler bei seiner Entscheidung ein, vor drei Jahren auf eine Regierungsbeteiligung in einer Jamaika-Koalition mit Union und Grünen zu verzichten. Er sagte, zwar würde er diese Entscheidung wieder treffen, doch wäre es besser, dies schon nach 14 Tagen, nicht erst nach vier Wochen Verhandlungen zu tun.

Auch den Abend, an dem Lindner seine Partei damals mit der Bemerkung, es sei besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, aus den Sondierungsgesprächen zurückzog, würde er „etwas anders machen“, sagte Lindner. Er würde die fünf zentralen Verhandlungspunkte der FDP nennen, zu denen damals der Abbau des Solidaritätszuschlags zur Einkommensteuer, die Digitalisierung, Bürokratieabbau gehörten, und eine „zweitägige Denkpause“ verkünden, bevor die Entscheidung über Rückzug oder Weiterverhandeln falle. In diesem Szenario wäre es dazu gekommen, dass ganz Deutschland zwei Tage lang über die liberalen Forderungen debattiert hätte, sagte Lindner, statt über den Rückzug. Und er ergänzte, er habe sich nicht vorstellen können, wie schnell stattdessen die „politischen Mitbewerber“ die Deutungshoheit über das Jamaika-Aus erlangt hätten.

Für die nächste Bundestagswahl im September 2021 stellte Lindner als Ziel auf, dass „die FDP gebraucht wird, um eine Mehrheit im Bundestag zu bilden“. Die Freien Demokraten seien „bereit, Verantwortung zu übernehmen“. Lindner sagte, sein „Ziel sei es nicht, auf Platz zu spielen; wir spielen auf Sieg“.

Hermann Otto Solms wird Ehrenvorsitzender

Der Parteivorsitzende begründete den von ihm angestrebten Wechsel im Amt des Generalsekretärs seiner Partei von Linda Teuteberg zu Volker Wissing damit, dass sich die politischen Umstände in den vergangenen Monaten stark verändert hätten; das gelte damit auch für die „Anforderungen an die FDP und die Themen, zu denen wir beitragen“. Lindner sagte, nun gehe es darum, „dass wir in der Wirtschafts- und Finanzpolitik unsere Substanz unterstreichen“.

Der Parteitag würdigte die Arbeit des bisherigen Bundesschatzmeisters Hermann Otto Solms mit stehendem Beifall und damit, dass sie ihm den Titel eines Ehrenvorsitzenden verlieh. Solms war es in den vergangenen sieben Jahren gelungen, die Bundespartei von einem Schuldenberg von mehr als neun Millionen Euro zu befreien; aktuell verfügt sie nach seinen Angaben über ein Guthaben von rund zwei Millionen. Als sein Nachfolger ist der Unternehmer Harald Christ vorgesehen, der vor einigen Monaten erst von der SPD zur FDP wechselte.