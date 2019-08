Klimapolitik der FDP : „Ökosozialismus wird nie ein Vorbild für die Welt sein“

Aktualisiert am

Michael Theurer ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und Landesvorsitzender der FDP in Baden-Württemberg. Bild: Helmut Fricke

Die FDP ist die einzige Partei, die in der Klimadebatte vehement für den Emissionshandel eintritt. Warum das so ist und was ihn von der CO2-Steuer unterscheidet, erklärt Michael Theurer im F.A.Z.-Interview.