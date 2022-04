Vor Bundesparteitag : FDP fordert mehr Waffen für Kiew

Die FDP treibt Bundeskanzler Scholz vor sich her und fordert, schneller hochwirksame Waffen an die Ukraine zu liefern. Nun treffen sich die Liberalen erstmals seit der Regierungsbildung zu einem Bundesparteitag.

Die FDP trifft sich an diesem Wochenende in Berlin zu ihrem ersten ordentlichen Bundesparteitag nach der Regierungsbildung. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen in der Koalition über die Unterstützung der Ukraine mit Waffen wollen die Delegierten einen Leitantrag diskutieren, indem die Lieferung schwerer Waffen für die ge­gen Russland ums Überleben kämpfende Ukraine gefordert wird.

Wie es in dem Antrag des Parteivorstandes heißt, verlangt die FDP eine „deutliche Intensivierung und Beschleunigung der Lieferung hochwirksamer Waf­fen an die ukrainische Armee“. Diese Aufforderung richtet sich insbesondere an den Koalitionspartner und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann mahnte bei Scholz abermals mehr Tempo bei den Waffenlieferung an und sagte: „Russland macht keine Pause mit den schrecklichen An­griffen, bis wir uns hier sortiert haben.“ Scholz hielt sie ein „dröhnendes Schweigen“ zu den Hilferufen aus Kiew vor. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hat Scholz für kommende Woche eingeladen, seine Vorstellungen vor dem Ausschuss darzulegen. Allerdings plant der Bundeskanzler zu diesem Zeitpunkt eine Reise nach Japan.

FDP will Gas in der Nordsee fördern

Neben der militärischen Lage in der Ukraine will sich die Partei auf dem zweitägigen Treffen auch mit der deutschen Energiepolitik befassen. Dabei sollen nach dem Willen der FDP Möglichkeiten zur heimischen Gasförderung in der Nordsee geprüft werden. Au­ßerdem sehen Anträge für den Ber­liner Parteitag vor, den Atomausstieg zu verschieben. Nachdem der bisherige Ge­neralsekretär Volker Wissing zum Verkehrsminister im Kabinett Scholz ge­worden ist, muss dieses Amt neu be­setzt werden. Einziger Kandidat dafür ist Bijan Djir-Sarai, Bundestagsab­geordneter und Außenpolitiker aus Neuss.

Der 45 Jahre alte FDP-Politiker wird vom Parteivorsitzenden Christian Lindner vorgeschlagen. Lindner selbst kann entgegen seiner Pläne am Parteitag nur aus der Distanz einer Corona-Quarantäne teilnehmen. Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister war während einer Reise zur Jahrestagung des In­ternationalen Währungsfonds nach Wa­shington positiv getestet worden. Die Wahl des Parteivorsitzenden und des Präsidiums der FDP steht erst im nächsten Jahr an. Neu besetzen muss die Partei allerdings das Amt des Schatzmeisters, denn der Amtsinhaber Harald Christ, ein Unternehmer, der von der SPD zur FDP gewechselt war, tritt nicht wieder an. Christ, der die SPD nach dem Abtritt von Andrea Nahles aus Protest verlassen hatte, führte das Amt vom Spätsommer 2020 an. Er hatte es vom langjährigen Schatzmeister Herrmann Otto Solms übernommen. Sein Nachfolger soll der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Link werden.

Wie der designierte Generalsekretär Djir-Sarai mitgeteilt hat, sind derzeit 77.000 Bürger Mitglied der FDP, ein Zuwachs gegenüber früheren Jahren. 2017 waren es 63.000. Das Durchschnittsalter der Mitglieder ist seinen angaben nach gesunken auf etwa 48 Jahre. Mehr als die Hälfte der Mitglieder ist nach 2014 beigetreten. Die FDP hatte bei der Bundestagswahl 11,7 Prozent der Stimmen erhalten und war dann in eine Koalition mit SPD und Grünen eingetreten. Das Verhältnis zur Union galt zu diesem Zeitpunkt als nicht mehr tragfähig für eine gemeinsame Regierungsarbeit. Die FDP regiert aber gleichwohl in Nordrhein-Westfalen mit der CDU unter dem derzeitigen Ministerpräsidenten Henrik Wüst (CDU) und tritt dort am 15. Mai zur Wiederwahl an. In Schleswig-Holstein, wo bereits am 8. Mai ein neuer Landtag gewählt wird, arbeitet die FDP in einer Koalition mit Grünen und CDU.