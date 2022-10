Jüngere von FDP enttäuscht : Was heißt eigentlich noch liberal?

Vor der Bundestagswahl wusste Carla Schlüter lange nicht, wen sie wählen soll. Union und SPD waren ihr zu austauschbar, die Linke und die AfD tabu. Schlüter wollte eine rasche Digitalisierung des Landes, eine bessere Bildung, vor allem eine fortschrittliche Klimapolitik. Lange schwankte die junge Frau aus München zwischen den Grünen und der FDP. Am Ende wählte sie die FDP. Weil deren Fortschrittsversprechen sie überzeugte, das nicht auf mehr Staat und mehr Verbote setzte, sondern auf mehr Eigenverantwortung und den Markt.

So wie Schlüter entschieden sich im Herbst viele junge Menschen. Bei den Jung- und Erstwählern lagen die Liberalen am Ende vorn, noch vor den Grünen. Das überraschte viele; ausgerechnet die FDP, die vor ein paar Jahren noch die Partei der weißen alten Männer war? Doch die Pandemie hatte die FDP für die Jungen attraktiv gemacht – wer zu Hause sitzt und nicht mehr feiern darf, ist besonders empfänglich für das Versprechen von Freiheit. Außerdem wirkte Christian Lindner gegen Olaf Scholz und Armin Laschet wie der dynamische Sohn, der seine alten Eltern besucht und ihnen dabei noch schnell ihren Computer einrichtet, den sie nicht mehr verstehen: Fortschritt first, Trägheit second. Das gefiel Carla Schlüter.

Umso größer ist bei der 25 Jahre alten Frau ein knappes Jahr später die Katerstimmung. Wie viele andere Jungwähler hoffte Schlüter bei der FDP auf eine Art Grüne im marktliberalen Gewand; Fridays for Future als dornige Chance. Auf einen Christian Lindner, der insgeheim so ökologisch denkt wie Annalena Baerbock, aber nüchterner rechnet. Stattdessen bekam sie einen Christian Lindner, der selbst angesichts der Energiekrise kein Tempolimit wollte, Kritik am Dienstwagenprivileg als „linkes Framing“ bezeichnete und den Wunsch nach einem dauerhaften 9-Euro-Ticket als „Gratismentalität“; alles Punkte, die Schlüter entschieden befürwortet. Vor allem der Satz mit der Gratismentalität hat sie kolossal aufgeregt. „Ich hatte die Hoffnung, dass die FDP sich wirklich verändert hat und ihre neuen jungen Wähler langfristig behalten will“, sagt Schlüter. „Stattdessen macht sie in vielen Punkten doch wieder Klientelpolitik wie früher, für weiße, reiche alte Männer.“

Eine schwierige Gratwanderung

Wer bei jungen FDP-Anhängern herumfragt, hört nicht selten solche Sätze. Auch von Leon Kerner, einem 22 Jahre alten Mann aus München. Er hat sich von den Liberalen vor allem eine neue Dynamik in der Digitalisierung erhofft und ein entschiedenes marktliberales Konzept für den Klimaschutz. Der Krieg habe vieles verändert, sagt Kerner, und eigentlich steht er weiter zu seiner Wahl. Trotzdem findet auch er, dass die FDP ihr Zukunftsversprechen an ihre jungen Wähler bislang nicht eingelöst habe. Stattdessen machte Lindner Schlagzeilen mit Textnachrichten an den Porsche-Chef und seiner rauschenden Hochzeit auf Sylt. Eine Privatsache zwar, sagt Kerner, aber auch ein verheerendes Signal inmitten einer globalen Großkrise. Im Freundeskreis hätten sie nur den Kopf geschüttelt.