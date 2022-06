NRW-Landespolitik : Die FDP ist wieder zurück im tiefen Tal

Aktualisiert am

Vier Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sucht die FDP noch immer nach Erklärungen für ihr Debakel. Es soll einen personellen Neuanfang geben. Aber mit wem?

Gesichter der Niederlage: Andreas Pinkwart und Joachim Stamp am Tag nach der Wahl Bild: dpa

Vier Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sucht die FDP noch immer nach Erklärungen dafür, warum sie so fürchterlich abgestraft wurde. Hatten die Freien Demokraten 2017 mit 12,6 Prozent ihren bisherigen Bestwert erreichen und eine Koalition mit der CDU bilden können, stürzten sie am 15. Mai weit unter den Bundesumfragetrend auf nur noch 5,9 Prozent ab. Wie 2010 wurde die FDP nach nur einer Legislaturperiode aus der Regierung abgewählt.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Das ist auch für die Bundes-FDP ein Alarmsignal. Denn ohne ihren größten Landesverband – aus dem obendrein der überwiegende Teil des Berliner Führungspersonals stammt – kann die FDP nicht erfolgreich abschneiden. Als die FDP bei der Bundestagswahl 2013 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik an der Fünfprozenthürde gescheitert war und Christian Lindner den Bundesvorsitz übernahm, bezeichnete er das bevölkerungsreichste Bundesland deshalb als das „entscheidende Terrain für den Wiederaufbau“ seiner Partei.