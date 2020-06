FDP in der Krise : Hurra, wir leben noch

Was macht eine Oppositionspartei, die in Corona-Krisenzeiten im Namen der Freiheit für sich werben will, die aber schon schmerzhaft gemerkt hat, dass sie leicht in eine Reihe mit dubiosen Freiheits-Rebellen gerät? Sie stellt sich einfach woanders hin: Die FDP erschien jetzt vor der chinesischen Botschaft, um dort, am Jahrestag des Pekinger Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens, lautstark nach Freiheit für Hongkong zu verlangen. Die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg führte das Fähnlein der Demonstranten an, zu dem auch ein paar Bundestags-Abgeordnete und ein Dutzend Aktivisten der Parteijugend gehörte. Und Teuteberg brauchte nur wenige Sätze, um von den „Freiheitsrechten der Hongkonger“ zu der allgemeinen Aussage „Menschenrechte haben keine Corona-Pause“ zu kommen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Die freiheitlich-demokratische Demonstration erzeugte bloß beschränkte öffentliche Resonanz, obwohl die FDP in der vergangenen Woche im politischen Konzert derer, die China wegen seiner freiheitsbeschränkenden Absichten in Hongkong verurteilten, die lauteste kritische Stimme war. In ihren außenpolitischen Positionen bemüht sich die FDP momentan um eine Schärfe, die in den Zeiten ihres außenpolitischen Ahnvaters Hans-Dietrich Genscher und dessen Kultur des Dialoges kaum denkbar gewesen wäre. Die Bundesregierung solle den chinesischen Botschafter einbestellen und den für Herbst geplanten EU-China-Gipfel nicht verschieben, wie jetzt die Ankündigung lautete, sondern einfach absagen. Auch in der Verteidigungspolitik ist nicht mehr viel übrig von dem nuklearen Abrüstungs-Wohlwollen, das einst Genscher und später sein außenpolitischer Ziehsohn Guido Westerwelle verkörperten. Das waren andere Zeiten, heißt es rechtfertigend in der Partei – aber es ist eben jetzt auch eine andere FDP.

Lindner als Lindners Nachfolger

In dem anhaltenden Ausnahmezustand, den die Virus-Pandemie seit Mitte März verursacht, kämpfen außer der Kanzlerpartei CDU/CSU alle politischen Kräfte um Aufmerksamkeit und demoskopischen Zuspruch. Bei der FDP setzte die Erfolgspause allerdings schon vorher ein – sie dauert mittlerweile länger als ein Jahr. Schon bei der Europawahl im Juni 2019 verbesserte die FDP sich zwar auf 5,4 Prozent der Stimmen, doch der Parteivorsitzende Christian Lindner hatte zuvor mindestens eine Verdoppelung als Ziel ausgegeben, das wären sieben Prozent gewesen. Bei den ostdeutschen Landtagswahlen scheiterten die Freien Demokraten dann in Brandenburg und Sachsen knapp. In Thüringen überwanden sie mit wenigen Stimmen die Fünf-Prozent-Hürde. Das war ein Erfolg, der wenige Monate später im Desaster endete – nachdem sich der thüringische FDP-Vorsitzende Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD-Abgeordneten zum Ministerpräsidenten wählen ließ.

Für alle diese Ereignisse gab es Gründe und Begründungen, alle aber musste sich der Parteivorsitzende Lindner auch als persönliches Ergebnis anrechnen lassen – sei es, weil er zuvor in den Wahlkämpfen höhere Zielmarken ausgegeben hatte; sei es, weil er Kemmerich vor dessen Wahl-Aktion nicht von seiner Absicht abhalten konnte, oder weil er sich anschließend eine Schrecksekunde des Abwartens erlaubte, bevor er energisch auf die Bremse trat. Die persönliche Haftung des Vorsitzenden wirkte überdies dadurch noch stärker, dass Lindner in den Jahren zuvor das Gesicht und die treibende Kraft des Wiederaufbaus seiner Partei gewesen war – er führte sie aus der Diaspora, weil die FDP 2013 aus dem Bundestag geflogen war, zurück in die Gefilde des Berliner Politikbetriebes. Es ist diese Rolle eines politischen Moses, die Lindner bis heute schützt.