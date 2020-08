Neuer FDP-Generalsekretär : Abgang ohne Vorwürfe und ohne Lob

Klangloser Abgang Teutebergs: Lindner mit Wissing am Montag auf der Bühne in der FDP-Zentrale Bild: dpa

Linda Teuteberg war am Montag erst gar nicht mehr auf die Bühne gekommen, um ihrem Rauswurf beizuwohnen. Vermutlich ahnte die designierte ehemalige FDP-Generalsekretärin, dass es nicht schön werden würde. Der Mann, der sie im April vorigen Jahres auf den zweitwichtigsten Führungsposten der in ihrer Geschichte von Männern dominierten Partei gehoben hatte, der Vorsitzende Christian Lindner, ließ sie nicht einfach fallen. Er tat so, als gebe es Linda Teuteberg gar nicht mehr. Wehe den Besiegten! Alle Gerüchte der vorigen Wochen, dass Lindner jemand Neues für diesen Posten suche, und zwar schnell, bestätigten sich am Montag.

Acht Minuten sprach Lindner, ohne den Namen der glücklosen Teuteberg zu erwähnen. Stattdessen lobte er zunächst Hermann Otto Solms, den langjährigen Schatzmeister, der Ende des Jahres seinen achtzigsten Geburtstag feiern wird und sich zurückzieht. Als Nächstes rühmte der Parteivorsitzende jenen Mann, der auf dem wegen der Corona-Pandemie in den September verschobenen Parteitag zum neuen Generalsekretär gewählt werden soll: Volker Wissing, Wirtschaftsminister in der Ampelkoalition, die Rheinland-Pfalz regiert. Dass turnusgemäß die Wahl des Generalsekretärs gar nicht ansteht, ließ Lindner dabei unerwähnt. Auch für Harald Christ, einen ehemaligen Sozialdemokraten, der Nachfolger von Solms werden und sich um die Finanzen der FDP kümmern soll, fand Lindner viel Lob. Es sei ein „starkes Zeichen“, dass der Unternehmer sich für die FDP engagiere. Schließlich äußerte er sich wohlwollend über Bettina Stark-Watzinger, die dem Bundesvorstand schon angehört und sich ins Präsidium wählen lassen will. Gefragt, warum denn die Generalsekretärin nicht auf der Bühne stehe, sagte Lindner trocken: „Weil Sie sie ja kennen.“ Offenbar wollte er nur diejenigen vorstellen, die neu in Funktionen kommen sollen.

Welche Rolle soll Teuteberg spielen?

Nachdem alle auf der Bühne Versammelten selbst zu Wort gekommen waren – eine Viertelstunde war vergangen –, schob Lindner dann doch noch ein paar Worte zu Teuteberg hinterher, die immerhin noch bis zum 19. September im Amt ist. Es waren die dürren Formulierungen, die er in jüngster Zeit immer auf sie gemünzt hatte. Sie sei eine „geschätzte Kollegin“, man würde sich freuen, wenn sie weiterhin eine wichtige Rolle im Team einnehme. Welche das sein könne, wollte Lindner dann nicht verraten. Die Vorsitzende der Jugendorganisation „Junge Liberale“, Ria Schröder, hatte schon am Montagmorgen in der ARD beklagt, „diese ganze Posse“ um Teuteberg tue der Partei überhaupt nicht gut. Die Wähler hätten keine Lust darauf, eine Partei zu wählen, die sich dauernd streite. „Es ist an der Zeit, jetzt wirklich den Turbo anzuschmeißen, weil wir haben in gut einem Jahr eine Bundestagswahl.“

Nach Turbo sah das nicht aus, was Lindner und seine drei neuen Helfer da eine halbe Stunde lang im Hans-Dietrich-Genscher-Haus auf die Bühne brachten. Der Vorsitzende selbst machte aus seiner Not nicht mal einen Hehl. „In der Führung der Partei brauche ich in dieser Lage mehr Hilfe und Unterstützung“, gab er zu. Dass Teuteberg ihm beides nicht habe geben können, bestätigte er nicht ausdrücklich. Überhaupt erhob er keine konkreten Vorwürfe. Die schlechten Umfragewerte der FDP streifte er nur kurz. Den Wechsel im Amt des Generalsekretärs begründete er damit, dass das Land durch die Pandemie vor ganz neue Herausforderungen gestellt werde. Aus der Gesundheitskrise drohe eine Wirtschaftskrise zu werden, Deutschland dürfe nicht in einen Schuldensumpf geraten.

Distanziert hinter vorgehaltener Hand

Da scheint Lindner der Wirtschaftsminister Wissing die bessere Wahl zu sein als die Innenpolitikerin Teuteberg. Wenn man sich in den vergangenen Wochen in der FDP umhörte, dann äußerten sich führende Parteimitglieder hinter vorgehaltener Hand sehr distanziert zu Teuteberg. Über diese Personalie müsse Lindner entscheiden, war häufiger zu hören. Nur Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hatte sich noch vor einem Monat öffentlich und entschlossen vor Teuteberg gestellt: „Linda Teuteberg bleibt Generalsekretärin.“ Da irrte er.

Auf die Frage nach seiner eigenen politischen Zukunft antwortete Lindner knapp. Der Parteitag im September sehe keine Vorstandswahlen vor. Nur weil Solms sich zurückzieht, müssen eben einige Posten neu besetzt werden. Ob er Widerstand gegen den Wechsel im Amt des Generalsekretärs befürchte? Nein, er habe ja das alleinige Vorschlagsrecht.