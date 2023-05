Wer sich um das Klima der Zukunft sorgt, muss sich immerhin keine Sorgen machen, damit allein zu sein. In Deutschland stellt keine relevante politische Kraft infrage, dass das Land klimaneutral werden muss. Aber die Frage, wie Deutschland bis 2045 dieses Ziel erreichen soll, gibt Anlass zur Sorge. Grüne und FDP liefern sich einen lähmenden Grundsatzstreit über den richtigen Ansatz in der Klimapolitik. Dahinter stehen zwei politische Schulen: Da gibt es die grünen Planer, die mit Ordnungsrecht regeln wollen, wer was darf – oder häufiger: künftig nicht mehr darf. Auf der anderen Seite stehen Liberale, die Verboten misstrauen und den Kräften des Marktes vertrauen.

In diesem Konflikt halten die Liberalen einen Trumpf in der Hand. Wer zum Beispiel den Einbau von Öl- und Gasheizungen für alle unter 80-Jährigen verbieten will, muss sich fragen lassen, was mit schwerkranken 70-Jährigen ist, für die sich ausweichlich eines ärztlichen Attests eine teurere klimafreundliche Alternative kaum mehr rentieren wird. Es gilt auch in der Klimapolitik das Bürokratieparadox: Jede Regel löst nicht nur ein Problem, sondern bietet immer Anlass zu weiteren Regeln – je detaillierter diese sind, desto komplizierter ist es, Mehrheiten dafür zu finden. Über 100 Fragen hat die FDP noch zu Habecks Heizungsgesetz. Das sind über 100 potentielle Blockadegründe.

Für die Freiheit?

Im klimapolitischen Grundsatzstreit tritt die FDP für die Freiheit ein: Nicht der Staat möge über Technologien entscheiden, Handlungsweisen oder Produkttypen verbieten – sondern die Bürger sollen als Verbraucher frei wählen. Damit nicht nur Produkte zur Auswahl stehen, die den Klimawandel anheizen, setzen liberale Klimaschützer auf den Emissionshandel. Der ist viel einfacher als detaillierte Verbote. Er deckelt die Emissionen, die nur noch ausstoßen darf, wer dafür eine Berechtigung gekauft hat. Weil es von diesen Zertifikaten immer weniger gibt, steigt deren Preis und macht Fossiles teurer, sodass sich emissionsarme Produkte nach und nach (und nach dem Geschmack der Verbraucher) durchsetzen.

Liberale können darauf verweisen, dass der europäische Emissionshandel im Energiebereich längst erfolgreich ist und einen ganzen Sektor in Richtung der Erneuerbaren lenkt. Das Problem ist, dass das Preissignal bisher zu langsam wirkt. Der europäische Emissionshandel besteht schon seit 2005, jetzt muss es schneller gehen. Wer in Richtung Klimaneutralität ganz auf Emissionszertifikate setzen will, müsste diese schneller verknappen und auf alle Bereiche ausdehnen, in denen Emissionen freigesetzt werden. Das würde das fossile Leben sehr rasch verteuern, Heizöl, Benzin und andere Brennstoffe (und was damit produziert wird – also so ziemlich alles) würde wohl so viel teurer, dass die Inflation der vergangenen Monate in der Rückschau geradezu mickrig wirken würde. Viele Liberale vergessen, dass spätestens dann doch wieder der Staat gefordert wäre, um die sozialen Verwerfungen einzuhegen. Eine Marktwirtschaft kann nämlich nur dann sozial heißen, wenn sie die unter den Wachstumsschmerzen des ökologischen Strukturwandels Leidenden entlastet.

Dieses Dilemma zeigt: Es ist Zeit für Klimapragmatismus, nicht für klimapolitische Schulmeisterei. CO 2 -Preise sollten als Instrument so viel eingesetzt werden wie möglich – aber sie allein werden es nicht schnell genug richten. Aus liberaler Perspektive täte die Ampel gut daran, nur dort ergänzend auf Ordnungsrecht zu setzen, wo damit erhebliche Emissionseinsparungen möglich sind. Das ist im Wärmebereich, auf den Habeck zielt, der Fall. Nicht grüne Regelungslust rechtfertigt diesen Eingriff in die Heizungskeller der Nation, sondern die Krise, für deren Einhegung die Zeit davonläuft.

Für Paternalismus?

Wer das für staatlichen Wärmepumpenpaternalismus hält, sollte bedenken, dass die EU längst beschlossen hat, auch den Gebäudebereich ab 2027 in den Emissionshandel einzubeziehen. Jetzt noch schnell eine Öl- oder Gasheizung einzubauen ist mit dem Risiko verbunden, dass diese Brennstoffe schon bald sehr viel teurer werden. Viele tun das gerade dennoch. Das zeigt, wie fatal die klimapolitische Blockade ist.

Alle brauchen möglichst schnell Gewissheit – Heizkunden wie Heizungsinstallateure. Hinzu kommt: Der Staat hat im Wärmebereich enorme Gestaltungsmacht auch jenseits von Verboten. Die Ampel sollte zum Beispiel den Kommunen helfen, rasch Wärmenetze auf- und auszubauen, die mit erneuerbarer Energie gespeist werden können.

Mit FDP und Grünen streiten gerade zwei kleinere Parteien. Es wäre kein Schaden, wenn die Kanzlerpartei SPD und die Union als wichtigste Oppositionskraft deutlicher erkennen ließen, wie sie sich die größte Transformation seit Jahrzehnten vorstellen. Für Klimapragmatiker gibt es genug zu tun.