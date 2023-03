Streit in der Ampelkoalition : „Die harsche Kritik an Wissing ist völlig unangebracht“

Die Ampel will am Wochenende ihren Streit beilegen. Dafür müssten die Grünen allerdings einsehen, dass die FDP Recht habe, sagt FDP-Fraktionsvize Carina Konrad im Interview.

Frau Konrad, am Sonntag will die Ampel endlich ihre größten Streitfragen klären, im Koalitionsausschuss. An welchen Stellen will die FDP den Grünen entgegenkommen?

Das Ziel muss es sein, vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Und die Frage, die mir Bürger stellen, ist nicht „Wer muss wem entgegenkommen?“, sondern „Wie finden wir zu guten Lösungen, die das Land weiterbringen?“

Gute Lösungen wollen alle. Nur finden die Grünen nicht gut, was die FDP gut findet. Ihr Fraktionskollege Reinhard Houben hat gerade angemahnt, dass alle Beteiligten ihr Handeln kritisch hinterfragen sollten, auch die FDP. Sind die Liberalen zu unversöhnlich aufgetreten?

SPD, FDP und Grüne sind sehr unterschiedliche Parteien, in ihren Herangehensweisen und ihrem Blick auf die Welt. Gerade aus diesen unterschiedlichen Perspektiven kann man sehr gute Lösungen für das Land finden, und das ist uns ja auch schon an vielen Stellen gelungen. In diesem Geiste sollten wir am Wochenende sprechen, dann finden wir auch gute Ergebnisse.

Sie selbst haben dem grünen Wirtschaftsminister Habeck unlängst vorgeworfen, er sei trotzig, verprelle die Bürger, arbeite mit der Brechstange. Nicht gerade konstruktiv.

Mein Eindruck ist, dass bei den Grünen im Moment ein sehr großer Druck herrscht, gerade auch auf den Minister Habeck. Das erklärt vielleicht manches von dem, was er sagt und tut. Am Ende zählt aber, dass wir über Themen sprechen, etwa die Planungsbeschleunigung.

Auch da bestehen Grüne und FDP noch auf ihren Standpunkten: Die FDP will, dass auch Autobahnen beschleunigt gebaut werden, die Grünen sind dagegen.

Über die Autobahn wurden in Deutschland im letzten Jahr 3,7 Milliarden Tonnen Güter transportiert, zehnmal so viel wie über die Schiene. Wir haben uns aus guten Gründen vorgenommen, dass wir mehr über die Schiene transportieren wollen. Aber selbst wenn sich die Tonnage auf der Schiene verdoppeln sollte, was im Moment völlig unrealistisch ist, dann werden immer noch viele Güter über die Straße transportiert werden müssen. Deshalb ist es wichtig, den Bau aller Verkehrsträger zu beschleunigen.

Das heißt, die Lösung, die Ihnen vorschwebt, ist, dass die Grünen einsehen, dass die FDP Recht hat.

Ja, das ist in dem Fall so.

Könnte schwierig werden.

Die Menschen brauchen im Alltag die Autobahnen. Ich wohne im ländlichen Raum. Hier brauchen wir die Straße, um von A nach B zu kommen. Dazu kommt, dass das Konsumverhalten sich verändert. Wir bestellen viel mehr, das wir uns liefern lassen. Verkehrsprognosen sagen, dass gerade der Transport- und Lieferverkehr enorm zunehmen wird. Ich verstehe die Perspektive, mit der die Grünen an die Sache herangehen, aber sie entspricht nicht der Lebenswirklichkeit der Menschen in unserem Land. Und wenn wir Klimaschutz wirklich ernst nehmen wollen, müssen wir Stauzeiten reduzieren und schneller werden. Auf der Schiene, aber eben auch auf der Straße.

Da Sie von Klimaschutz sprechen: Die Grünen kritisieren FDP-Verkehrsminister Volker Wissing dafür, dass er den nicht ernst nehme. Sie fordern ihn auf, ein Sofortprogramm vorzulegen, da sein Ressort beim Klima schlechter abschneidet, als es sollte. Ist das ein Punkt, bei dem die FDP Kompromisse machen würde?

Die harsche Kritik, die an Minister Wissing geäußert wird, die ist völlig unangebracht. Keiner hat so viele Reformen in so kurzer Zeit auf den Weg gebracht wie er. Zum Beispiel das Deutschlandticket. Das ist ein ganz wichtiger Baustein für eine vernünftige Verkehrspolitik. Für den Ausbau der Infrastruktur brauchen wir allerdings auch verlässlich genügend Strom. Das ist auf einer anderen Baustelle zu lösen. Es ist wichtig, dass wir Klimaschutz ermöglichen, ohne den Menschen die Mobilität zu verbieten. Wenn man den Menschen das Gefühl gibt, dass sie abgehängt werden, weil sie vielleicht in abgelegenen Regionen unseres Landes wohnen, dann erweist man unserem politischen Zusammenhalt ein Bärendienst. Das ist auch der Grund dafür, dass wir dafür sorgen wollen, dass Autos mit Verbrennungsmotor mit klimaneutralen Kraftstoffen, also E-Fuels, betankt werden können. Denn diese Autos sind ja noch in großer Zahl auf unseren Straßen unterwegs, und wenn es nach mir geht, kann das auch gern so bleiben.

Kann es sein, dass die Ideen der FDP zur Mobilität die Deutschen einfach nicht überzeugen? Sie stehen in Umfragen bei rund sechs Prozent.

Nicht Umfragen zählen, sondern das Ergebnis. Und dass man einen klaren Kurs verfolgt. Ich bin fest davon überzeugt, dass das der FDP ein gutes Ergebnis bringen wird. Von daher machen mich Umfragen nicht nervös, und auch die Grünen sollten nicht zu viel darauf geben. Dann würden wir jetzt auch schneller zu besseren Ergebnissen kommen.

Regieren Sie noch gern zusammen mit den Grünen?

Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Regierungsbündnis mit der Beteiligung der FDP unser Land weiterbringt, und von daher versuche ich jeden Tag einen Beitrag dazu zu leisten. Ich fühle mich wohl in der Koalition.