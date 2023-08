FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagt im F.A.Z.-Interview, was er sich von der Regierungsklausur in Meseberg verspricht. Und was er über die Grünen gelernt hat.

Herr Fraktionsvorsitzender, die FDP regiert seit bald zwei Jahren zusammen mit den Grünen. Haben Sie über diese etwas gelernt, das Sie vorher noch nicht wussten?

Ich habe gelernt, dass die Grünen großen Wert auf interne Abstimmung legen. Dadurch brauchen Dinge oft ein bisschen länger – und ich bin manchmal ein etwas ungeduldiger Mensch. Das Wichtigste ist aber, dass man zu vernünftigen Ergebnissen kommt. Wir hatten uns viel vorgenommen. Wenn ich jetzt Zwischenbilanz ziehe, sehe ich, dass wir zum ersten Mal wirklich Planungsbeschleunigung in Deutschland haben, dass wir ein Einwanderungsrecht haben, das sich am Arbeitsmarkt orientiert, dass wir in der schwierigen Phase der Energiekrise reagiert haben. Unterm Strich würde ich sagen, dass wir das Land wirklich vorangebracht haben. Wenn Sie mich vor Regierungseintritt gefragt hätten, ob es beispielsweise mit den Grünen möglich ist, ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven zu bauen, wäre ich sehr skeptisch gewesen. Jetzt muss ich sagen: Das hat geklappt.

Die Grünen können Sie also auch positiv überraschen.

Na ja, ich will kein Geheimnis daraus machen, dass mich beispielsweise Frau Paus’ Veto beim Wachstumschancengesetz irritiert hat – so wie alle Beteiligten. Im Nachhinein hat ja sogar Robert Habeck gesagt, das sei kein Glanzstück gewesen. Das will ich unterstreichen. Aber gleichzeitig führen die intensiven Diskussionen in der Koalition zu Ergebnissen. Denken Sie an die Debatte übers Heizungsgesetz, das wir um 180 Grad gedreht haben. Das waren keine leichten Debatten, und manchmal hätte ich mir gewünscht, dass sie mehr intern geführt werden als öffentlich. Aber in einem Dreierbündnis muss man eben viel diskutieren. Man muss wenig diskutieren, wenn man wenig entscheiden will. Man kann sich es auch leicht machen. Das war der Modus in Deutschland in den letzten 16 Jahren unter Führung der CDU.

Sie haben den Unterschied angesprochen zwischen konstruktivem Streit und öffentlichem Hickhack. Aber auch die FDP-Fraktion beteiligt sich am Hickhack. Am Montag zum Beispiel kommentierte Ihr Fraktionskollege Schäffler die Einigung zur Kindergrundsicherung auf der Plattform X (früher Twitter) mit der Bemerkung, es müsse jetzt auch mal wieder um etwas anderes gehen als „Sozialklimbim“. Können Sie nachvollziehen, dass Bürger abgestoßen sind von solcher Herablassung?

Wir formulieren immer sehr präzise, wo wir Grenzen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sehen. Ich glaube, ein Fehler war, dass sehr viel über die Ausweitung des Sozialstaates in Deutschland gesprochen worden ist. Da machen wir ein Stoppzeichen. Wir werden in Deutschland keine weiteren Sozialleistungen beschließen können; zuerst muss jetzt der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes kommen. Und wenn andere dann vom Aussetzen der Schuldenbremse reden oder von weiteren sozialen Wohltaten, dann muss ich sagen, nein, wir wollen klare und sortierte öffentliche Finanzen, und wir wollen wirtschaftlichen Erfolg fürs Land.

Das erklärt doch nicht, warum aus der FDP heraus Unterstützung für arme Kinder als „Sozialklimbim“ denunziert wird.

Auf Twitter wird ja meistens etwas zugespitzt formuliert. Da könnte man auch ganz viele Zitate aus anderen Fraktionen finden, die auch sehr zugespitzt waren. Das will ich nicht gegeneinander aufrechnen. Mein Ziel ist, dass wir konstruktiv zusammenarbeiten. Aber die FDP wird immer dort, wo sie eine sehr klare Position hat, auch sehr deutlich öffentlich sagen, dass diese unverrückbar für uns ist.

Das tun Sie, seit Sie regieren. Trotzdem äußern in Umfragen immer mehr Bürger, unzufrieden mit der Bundesregierung zu sein, zuletzt waren es drei Viertel der Deutschen. Warum?

Entscheidend ist die Bilanz nach vier Jahren Regierungsverantwortung. Es ist nicht leicht, in einer Dreierkonstellation immer harmonisch zu erscheinen. Aber ich glaube, wir regieren mit Parteien, die anders sind als wir, und schaffen es gleichzeitig bei den wichtigen Punkten, uns als FDP durchzusetzen. Das ist mein Fokus. Was ich als Fraktionsvorsitzender nicht machen kann und wir als Partei auch nicht wollen, ist inhaltlich zurückzustecken um der Harmonie willen.