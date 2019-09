FDP erklärt Wahlniederlagen mit Zuspitzung gegen die AfD

Wahlergebnisse der FDP

Zwischen Elefanten zerdrückt

Von Johannes Leithäuser, Berlin

Weder in Brandenburg noch in Sachsen ist die FDP in den Landtag eingezogen. Ihr Vorsitzender Christian Lindner erklärt das mit der Zuspitzung gegen die AfD – und appelliert an die etablierten Parteien.