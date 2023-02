Die FDP darf sich über ihre Niederlagen nicht wundern. Sie bedient Nischen, in denen sich viele Bürger nicht wiederfinden. Sie predigt Freiheit, die viele Bürger mit Leichtsinn und Fahrlässigkeit übersetzen.

Für die Freien Demokraten endete die Wiederholungswahl in Berlin nicht anders als fast alle Wahlen zu Landesparlamenten seit der Bundestagswahl am 26. September 2021 auch: Anstatt wenigstens auf die Oppositionsbänke zurückzukehren, scheiterte die Partei an der Fünfprozenthürde.

Gleichwohl ist das Abschneiden der Berliner FDP für sich genommen keine Tragödie. Der Landesverband musste seit der Wiedervereinigung der jahrzehntelang geteilten Stadt schon manches Wahlergebnis mit einer Ziffer von weniger als fünf vor dem Komma verkraften – und kehrte nach einer beziehungsweise zwei Wahlperioden wieder in das Abgeordnetenhaus zurück.