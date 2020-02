Nach Thüringen-Wahl : FDP beklagt Angriffe

Nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen sehen sich viele Vertreter der FDP offenbar Anfeindungen ausgesetzt. „Es hat Vandalismus gegen Einrichtungen, Bedrohungen und Übergriffe im gesamten Bundesgebiet gegeben“, sagte die FDP-Zentrale in Berlin dem „Tagesspiegel“. So habe etwa die FDP-Politikerin Karoline Preisler in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Angriff mit Feuerwerkskörpern zusammen mit ihrer Tochter fliehen müssen. Der Thüringer Fraktionschef Thomas Kemmerich erhalte rund um die Uhr Personenschutz. „Auch seine Familie wird bedroht und muss geschützt werden.“ Kemmerichs Frau sei auf der Straße angespuckt worden. „Wir erleben gerade eine absolute Eskalation, so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle der Zeitung „Welt“. „Lange war die FDP nicht im Fokus von Linksextremisten. Das hat sich seit Mittwoch geändert.“

SPD-Vize Kevin Kühnert sagte dem Tagesspiegel, „jegliche Form von gewalttätigen Angriffen, Schmierereien oder ähnlichem“ sei inakzeptabel. Auch die SPD sei in vielerlei Hinsicht Ziel solcher Anfeindungen. „Nichts liegt uns ferner, als das dulden zu wollen. Aber der Umkehrschluss darf eben auch nicht sein, dass wir so tun, als wäre nichts passiert. Und als hätte nur ein kleines Missgeschick stattgefunden im Landtag.“

Kemmerich war am Mittwoch zum Ministerpräsidenten gewählt worden – auch von der AfD, deren Landtagsfraktion von Partei-Rechtsaußen Björn Höcke geleitet wird. Kemmerich war massiv kritisiert worden, weil er die Wahl, die er ohne die Stimmen der AfD nicht gewonnen hätte, annahm. Er trat später zurück, ist aber aktuell noch geschäftsführend im Amt.

CDU will Ramelow nicht unterstützen

Die CDU lehnt eine Wahl des Linkspolitikers Bodo Ramelow zum thüringischen Ministerpräsidenten weiter ab. „Es wird keine Stimmen der CDU für Herrn Ramelow oder jemand anders von der Linken geben, um Ministerpräsident zu werden“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak dem ZDF am Sonntagabend. „Herr Ramelow hat keine Mehrheit in diesem Parlament, und deswegen gibt es auch keine Unterstützung für Herrn Ramelow von der CDU.“

Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linken in Thüringen, Susanne Hennig-Wellsow, bestand dagegen auf einer Wahl Ramelows im ersten Wahlgang. „Die Zeit für Spielereien ist vorbei“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Bodo Ramelow noch einmal in einen dritten Wahlgang zu schicken, kommt für uns nicht infrage. Das muss im ersten Wahlgang sitzen.“ Man werde dazu auch mit „Teilen der CDU und einzelnen Abgeordneten der FDP“ reden.

Ramelow selbst hatte zuletzt um die Unterstützung von FDP und CDU geworben. An deren Landtagsfraktionen appellierte auch die aus Thüringen stammende Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt. „Natürlich müssen wir davon ausgehen, dass die AfD nun versuchen wird, mit einer Unterstützung der Wahl Ramelows die demokratischen Prozesse weiter auszuhöhlen“, sagte sie der Zeitung „Rheinische Post“. „Deswegen muss eine eigene Mehrheit auch ohne die Stimmen der AfD hergestellt werden. Es muss ein demokratischer Grundkonsens in unserem Land sein, dass eine rechte Partei niemals Königsmacher bei einer Wahl sein kann.“