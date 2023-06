...aber alles in Maßen! Die F.A.Z. hält in bewegten Zeiten an einer guten Tradition fest und lädt zum Sommerfest ins Berliner „Borchardt“. Bundesminister plaudern mit Schauspielern, Wissenschaftler mit Unternehmern.

Je mehr sich verändert, desto wichtiger wird, was bleibt. Das gilt in der Politik genauso wie im politischen Berlin, ja eigentlich im Leben überhaupt. Und darum freuen sich auch alle, wenn neben Zeiten- und Energiewenden, Heizungs- und Fachkräftegesetzen noch manches beim Alten bleibt. Zum Beispiel die Sommerfeste in der Hauptstadt.

Der Beginn eines solchen Sommerfestes: „Perfektes Wetter, sehr gute Location, viele Leute sehen sehr gut aus“, beschreibt die Schriftstellerin Jackie Thomae ihren ersten Eindruck. Erstmal ein Glas Wasser, denn sie will ja lange bleiben. Um die Ecke steht der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Christian Dürr, und freut sich, dass die Gäste so früh schon dicht an dicht stehen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, hat sich ebenfalls eingefunden. Er war morgens um sechs schon im Kanupark am Markkleeberger See und paddelte durchs Wildwasser. „Das Adrenalin reicht bis jetzt“, sagt er. Gut so, denn die Party geht ja gerade erst los.

Es ist Dienstagabend, kurz nach 19 Uhr. Die F.A.Z. gibt ihren traditionellen Empfang in Berlin-Mitte, wie seit Jahren im Restaurant „Borchardt“. Draußen flimmert die Hitze überm Asphalt, Passanten tragen Kartons mit Ventilatoren vorbei oder wenigstens ein Eis am Stiel in der Hand. Drinnen gibt es Eiswürfel im Glas, die kühlen auch ganz gut, und die dazugehörigen Drinks tun das Übrige. Manche Männer in Sakkos schielen neidisch zu denen, die die Sakkos schon abgelegt haben. An die 500 Gäste sind gekommen, sie plaudern geübt los.

In Tunesien war es noch heißer, sagt Nancy Faeser

Auch Bundesminister sind schon da. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ist frisch aus Tunesien zurück (da sei es noch heißer gewesen als im vollen „Borchardt“, berichtet ihr Sprecher), Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sichtet den Generalsekretär ihrer Partei („Bijan Djir-Sarai erkenn ich schon am Hinterkopf“), und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) berichtet gleich, dass er schon deshalb gern zur F.A.Z. komme, weil das die erste Zeitung gewesen ist, die er als Oberstufenschüler las. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist ebenso da wie Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Lisa Paus (Grüne).

Manche Gäste haben in mühevoller Kalenderfeinarbeit sichergestellt, dass sie den Abend genießen können. So ließ Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang am Vorabend auf dem „Spiegel“-Sommerfest wissen, dass der F.A.Z.-Empfang seine Lieblingsparty dieser Woche sei – obgleich er für just diesen Abend mehrere Partyeinladungen bekommen habe. Die anderen Feiern werde er nur kurz besuchen und dann zwar verspätet im „Borchardt“ eintreffen, dafür aber umso länger bleiben. Haldenwang gehört übrigens zu den Partygästen, die bei solchen Anlässen auch gern mal über etwas anderes reden als über ihre Arbeit, im Falle Haldenwangs zum Beispiel über die Vorzüge von Schweizer Weinen („gar nicht übel“), die er gern auf dem Gut eines befreundeten Schweizer Winzers genießt.

Gerald Braunberger begrüßt als gegenwärtiger Vorsitzender der Herausgeberkonferenz der F.A.Z. die Gäste. „Uns alle in diesem Raum dürfte das Gefühl verbinden, sich in irgendeiner Form von Transformation zu befinden – auch wenn viele von uns das Wort vermutlich kaum mehr hören können.“ Und in einer Transformation befinde sich auch die F.A.Z. Sie erkenne wie auch andere Zeitungsunternehmen die Notwendigkeit, mit der Digitalisierung Schritt zu halten. „Das Deutschlandtempo der Bundesregierung soll heute nicht mein Thema sein“, scherzt Braunberger, „das F.A.Z-Tempo ist jedenfalls gekennzeichnet durch einen frühen Start und durch eine ordentliche, aber auch nicht übertriebene Beschleunigung, bei der weder die Reifen noch die Bremsen quietschen und auch der Motor nicht explodieren wird.“

Yes, We Can!

Doch Braunberger macht auch deutlich, dass Tempo und Richtung sich nicht per Autopilot halten lassen. Die Transformation falle der F.A.Z. nicht immer leicht, und der Zeitung werde auch nichts geschenkt. Sie sei ein privates mittelständisches Unternehmen, das sein Geld selbst verdienen müsse. Der Weg sei mitunter steinig, sagt Braunberger. „Aber wir haben unseren Weg mit Überzeugung und Zuversicht gewählt.“ Und überzeugt und zuversichtlich prophezeit er dann auch: „Die Frage, ob die F.A.Z die digitale Transformation trotz aller Unsicherheiten erfolgreich bewältigen kann, lässt sich ohne Anmaßung, aber mit ruhiger Festigkeit beantworten: Yes, we can. And we will.“

Der Herausgeber dankt dann noch den Mitarbeitern für ihre Leistungen und den Gästen für ihr Kommen. Dann wünscht er „uns allen einen schönen Abend“. Applaus brandet auf, sodann Lachen und Rufen. An der Bar klirren Gläser, jetzt beginnt der rauschende Teil des Fests. Die Hitze schmilzt das Partyvolk zusammen zu einer großen, fröhlichen, trinkenden, redenden Masse – in der freilich jeder er selbst bleibt.

Und so plaudert F.A.Z.-Herausgeber Berthold Kohler mit dem Vorstandsvorsitzenden von BASF, Martin Brudermüller. Der Schauspieler Ulrich Matthes vernetzt gleich eine ganze Traube von Gästen miteinander („Meine These ist, dass Politiker gern mit mir sprechen, weil ich nichts von ihnen will“). Und die Literaturagentin Karin Graf berichtet, dass auch sie eine andere Party sausen ließ, um mit der F.A.Z. zu feiern, die sie jeden Morgen als erste Zeitung lese, auf Papier, erst Feuilleton, dann Politik. Dann winkt ihr schon wieder jemand, der sie kennt. Und sie schiebt sich ein Grüppchen weiter. Auch von da Lachen, Rufen, Gläserklirren.