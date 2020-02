Krise der CDU : Merkels Hose und Kramp-Karrenbauers Rock

Die CDU-Vorsitzende ist nicht nur in Erfurt gescheitert – sondern auch an der Kanzlerin. Merkels Stimme wird noch der Nachfolger hören. Er muss die Anziehungskraft der Partei wieder vergrößern. Die größte Not herrscht auf der rechten Flanke.

In der AfD muss die Freude grenzenlos sein, wenn auch vielleicht nicht in jedem Winkel. In Erfurt hat die AfD demonstriert, wie einfach die von ihr verachteten „Altparteien“ aufs Glatteis zu führen waren. Mit dem Trick, nicht für den eigenen Kandidaten zu stimmen, sondern geschlossen für einen Repräsentanten aus dem Lager, dessen „Alternative“ man sein will, stürzte die AfD CDU und FDP über die Thüringer Grenzen hinaus in die Krise. Der Streit in beiden Parteien, wie mit der AfD umzugehen sei, forderte nun auch noch ganz oben ein Opfer: die CDU-Vorsitzende. Beim Militär würde man von einer Sekundärexplosion sprechen – wenn eine Bombe weiteren Sprengstoff zur Detonation bringt, die den Schaden noch vergrößert.

Höckes Zündelei konnte diese Fernwirkung nur haben, weil in der CDU die Lage für Kramp-Karrenbauer schon vor Erfurt brenzlig war. Sie hat für ihr Ziel, auch im Kanzleramt Merkels Nachfolgerin zu werden, alles in die Waagschale geworfen, was sie bis dahin in der Politik erreicht hatte. Doch konnte sie ihre Partei weder als Vorsitzende noch als Ministerin so überzeugen, dass nicht weiter Merz nachgetrauert und nicht schon nach Laschet geschielt wurde. Manche in der CDU deuteten in Sachen Kanzlerkandidatur sogar auf Söder; früher hätte das als Offenbarungseid gegolten.

Laschet? Merz? Spahn?

Weil auch große Teile der Partei nicht den totalen Bruch mit Merkels Politik wollten, nahm Kramp-Karrenbauer mehr Rücksicht auf die Kanzlerin als diese auf die einstige angebliche Wunschnachfolgerin. Merkel war im Zweifelsfall die eigene Hose näher als Kramp-Karrenbauers Rock. Die Meinungsumfragen zeigten, wem das mehr nutzte. Zu ändern wäre das nur gewesen, wenn Merkel auch die Kanzlerschaft aufgegeben hätte.

Doch war die Kanzlerin nicht bereit, die Kontrolle über ihr politisches Erbe früher abzugeben als unbedingt nötig. Ihre ungewöhnlich heftige Intervention in der Causa Erfurt machte aber nicht allein das deutlich. Sie zeigte auch, dass die alte Meisterin die Bemühungen der Gesellin für ungenügend befand. Das war die Explosion, die Kramp-Karrenbauers Schicksal besiegelte. „AKK“ scheiterte nicht nur in Erfurt, sondern auch an Merkel.

Auch jeder Nachfolger wird damit zu kämpfen haben, dass im Kanzleramt eine Stimme murmelt: Ihr wolltet es ja so. Die Konsequenz, die aus dem Scheitern Kramp-Karrenbauers zu ziehen wäre, liegt somit auf der Hand. Doch jetzt auch noch Merkel zu stürzen – da verlässt die Partei dann wohl doch wieder der Mut. Die mit einem Ende der Koalition verbundenen Risiken wären in der gegenwärtigen Lage in der Tat schwer zu kalkulieren. Und die AfD würde sich rühmen, auch noch die „Kanzlerdiktatorin“ zur Strecke gebracht zu haben.

Daher dürfte die CDU eher darauf setzen, dass Kramp-Karrenbauers Nachfolger sich schneller profilieren kann als die glücklose Vorsitzende. Er wird, wenn die CDU die Lektion gelernt hat, auch der Kanzlerkandidat sein. Die Konfrontation mit der spalterischen Doppelfrage, wie die Partei es mit AfD und Linkspartei halten soll, bleibt auch ihm nicht erspart. Ob er Laschet, Merz, Spahn oder anders heißt: Er – eine sie ist noch nicht in Sicht – wird sie so wenig alleine beantworten können wie Kramp-Karrenbauer.

Mehr zum Thema 1/

Denn die, von der CSU abgesehen, letzte Volkspartei hat ein zweifaches Integrationsproblem: Sie entwickelt nicht mehr ausreichend Bindewirkung nach rechts und links, um gar nicht erst in eine Lage wie in Erfurt gebracht werden zu können. Und sie ist sich wegen der Fliehkräfte, die auch in ihr selbst herrschen, uneinig, wie sie dieses Problem lösen soll.

Der Streit darüber, ob eine Kollaboration mit der Linkspartei weniger unerträglich sei als mit der AfD, wird den Niedergang der CDU nicht aufhalten. Sie muss sich darauf konzentrieren, ihre eigene Anziehungskraft wieder zu vergrößern. Dabei wie die SPD auf einen Messias zu setzen, der das Heil zurückbringt, würde auch die CDU nur in eine Vorsitzenden-Schreddermaschine verwandeln. Die CDU braucht eine starke Figur an der Spitze – und um sie herum eine Truppe von Leuten, die jene Wähler zurückgewinnen können, die sich enttäuscht von der Partei abgewendet haben. Auch zu Kohls Zeiten war die CDU keine One-Man-Show. Am Ende der Ära Merkel herrscht die größte Not auf der rechten Flanke. Eine unmögliche Mission aber wartet dort nicht. Die CSU macht vor, wie man die Abwanderung zur AfD stoppen oder gar umkehren und gleichzeitig eine scharfe Trennlinie ziehen kann.

Unbesiegbar ist die AfD nicht. Der Triumph in Thüringen war nur um den Preis der Selbstentlarvung möglich. Es mag in dieser Partei durchaus Kräfte geben, die von einem „bürgerlichen“ Bündnis mit CDU und FDP träumen. Höckes Vorführung in Erfurt und ihre Folgen aber haben das unmöglich gemacht. Das Ziel des „Flügels“ ist nicht die Zusammenarbeit mit dem bürgerlichen Lager, sondern dessen Zersetzung, wie auch die des ganzen politischen Systems. Für die Operation „Zerstörung der CDU“ findet Höcke genügend nützliche Idioten, in seiner eigenen Partei wie außerhalb. Doch wenigstens in der CDU selbst sollte man ihm dazu nicht die Hand reichen.