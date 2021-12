Familienministerin Spiegel : Bundesregierung will mehr gegen Gewalt an Frauen tun

Aktualisiert am

Bundesregierung will mehr gegen Gewalt an Frauen tun

Die Silhouetten vortragender Frauen sind bei einer Veranstaltung zu häuslicher Gewalt in Hannover zu sehen. Bild: Michael Matthey/dpa

Frauen und Mädchen sollen künftig besser vor Gewalt durch Männer geschützt sein. „Gewalt gegen Frauen wird einen großen Schwerpunkt meiner Arbeit einnehmen“, sagte Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) der „Rheinischen Post“.

Diese Gewalt sei „auch Ausdruck ungleicher Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen“. Statistisch gesehen wird in Deutschland etwa jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Mann oder Ex-Partner getötet.

Istanbul-Konvention „erst nehmen“

Die Regierung wolle die weitere Umsetzung der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen verstärkt angehen. Dieses Ziel haben SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag verankert. „Wenn man die Konvention wirklich ernst nimmt, wird das ganze Schutz- und Unterstützungssystem von Frauen und ihren Kindern auf eine ganz andere Basis gestellt, auch in finanzieller Hinsicht“, sagte Spiegel. Die Regierung plane außerdem, mehr Schutzplätze in Frauenhäusern zu schaffen.

In der Istanbul-Konvention verpflichten sich beteiligte Länder, auf allen staatlichen Ebenen Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und Betroffenen Schutz und Unterstützung zu gewähren. In Deutschland trat das Regelwerk 2018 in Kraft. Ob die Bundesrepublik ihre Verpflichtungen einhält, hatten Experten des Europarates vor wenigen Wochen geprüft. Sie legen ihren Bericht im Herbst 2022 vor.

Nach Angaben des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2019 insgesamt 245 Tötungsdelikte an Frauen begangen, darunter 125 Morde und 120 Fälle von Totschlag. Dazu kommt, dass mindestens jede dritte Frau in ihrem Leben von Gewalt betroffen ist – von Körperverletzung, Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Stalking oder Freiheitsberaubung.