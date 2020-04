Fallsterblichkeitsrate : Wie tödlich ist Covid-19 in Deutschland?

Wenn man die Dynamik der Corona-Epidemie begreifen und Prognosen über verschiedene Maßnahmen und deren gesellschaftliche Konsequenzen anstellen will, dann ist eine Frage von zentraler Bedeutung: Mit wie vielen Toten ist zu rechnen? Oder etwas spezifischer: Wie lautet die Sterblichkeitsrate von Covid-19? Dass die Antwort sehr viel komplizierter ist, als die Frage selbst vielleicht vermuten lässt, ahnt jeder, der schon einmal einen Blick auf die internationalen Zahlen geworfen hat.

Der Verstorbenenanteil der Covid-19- Erkrankten ist auf dieser Grundlage zwar einfach berechnet: Man dividiert die Anzahl der in einem Land an Covid-19 Verstorbenen durch die offizielle Zahl Infizierter. Die so ermittelten nationalen Werte weichen aber erstaunlich stark voneinander ab: Während der Wert in Deutschland laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mittlerweile auf 1,3 Prozent gestiegen ist, liegt er in Italien laut Europäischem Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) bei 12,1 Prozent. Andere Länder wie Schweden (4,8 Prozent) oder die Niederlande (8,6 Prozent) sind irgendwo dazwischen zu finden. Diese Streuung kann zwei verschiedene Ursachen haben: Sie könnte auf nationale Unterschiede zurückzuführen sein, etwa verschiedene Kapazitäten der Gesundheitssysteme oder unterschiedliche Altersstrukturen der Bevölkerung. Sie könnte aber auch auf der unterschiedlichen Ermittlung von Fall- und Verstorbenenzahlen beruhen.

Wer geht als infiziert und verstorben in die Zahlen ein?

Denn schon bei der Beantwortung der grundlegenden Frage, wer als infiziert und wer als verstorben in die Statistik eingeht, gibt es nationale Unterschiede. Reichen charakteristische Symptome oder ist ein positiver Test vonnöten? Werden alle in Frage kommenden Todesfälle, auch die zu Hause Verstorbenen, auf Sars-CoV-2 getestet? Tauchen nur Patienten in der Verstorbenenstatistik auf, die an Covid-19 gestorben sind, oder auch die, die mit Covid-19 (aber letztlich als Konsequenz anderer Erkrankungen) gestorben sind – und wie sauber sind diese beiden Gruppen überhaupt zu unterscheiden?

In Deutschland werden gemäß der Anweisungen des RKI nur Patienten mit positivem Testergebnis offiziell gezählt, meldepflichtig sind allerdings auch nicht getestete symptomatische Verdachtsfälle, sofern es einen Kontakt zu einem Infizierten gegeben hat. Einen Test empfiehlt das RKI bei symptomatischen Personen, wenn ein klinischer Verdacht besteht und eine Diagnose für eine andere Erkrankung fehlt, die das Krankheitsbild ausreichend erklären kann. Außerdem werden alle Patienten, die mit Atemwegserkrankungen in Haus- und Kinderarztpraxen behandelt werden, seit März auch auf Sars-CoV-2 getestet. Zur Schonung der Kapazitäten wird aber von der Testung asymptomatischer Personen abgeraten.

Selbst wenn die Falldefinitionen zwischen zwei Ländern übereinstimmen, hat auch das tatsächliche Testverhalten einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Statistik der erhobenen Daten. Deutlich konnte man das jüngst an den isländischen Testdaten sehen: Island hat eine außergewöhnlich hohe Testrate. Mehr als 50 000 Tests kamen hier bislang auf eine Million Einwohner; in Deutschland waren es bisher einschließlich der 13. Kalenderwoche nach Angaben des RKI rund 11 000 pro einer Million Einwohner (918 460 insgesamt). Die Altersverteilung der in Island positiv Getesteten hat ihr Maximum und ihren Median in der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen: Durch die breit angelegte Testkampagne tauchen in den Zahlen offenbar auch zahlreiche jüngere Erkrankte mit nur schwachen Symptomen auf. In Deutschland liegt der Altersmedian bei 49 Jahren.

Sehr unterschiedliche Altersverteilungen

In anderen Ländern, in denen die wenigen Tests bevorzugt schwer Erkrankten zuteil werden, ist die Altersverteilung der Infizierten deutlich zu älteren Patienten hin verschoben, etwa in den Niederlanden oder auch Italien, wo die Altersmediane im Intervall der Sechzigjährigen liegen. Umfangreiches Testen drückt auf diese Weise die Fallsterblichkeitsrate, denn die Sterblichkeit nimmt bei Älteren entschieden zu, was auch in Deutschland immer wieder als ein entscheidender Faktor für den relativ niedrigen deutschen Verstorbenenanteil angeführt wird.