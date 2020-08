Kritik an institutionellem Rassismus in Dessau

Fall Oury Jalloh : Kritik an institutionellem Rassismus in Dessau

Der Fall Oury Jalloh hat manches von dem vorweggenommen, was gegenwärtig unter der Überschrift „Black lives matter“ in aller Welt diskutiert wird. Oury Jalloh war am 7. Januar 2005 unter bis heute ungeklärten Umständen im Polizeirevier Dessau verbrannt. Früh gab es Verdächtigungen, der Afrikaner könnte in seiner Gewahrsamszelle ein Opfer von Polizeigewalt geworden sein. Eine Mutmaßung lautete, der Feuertod könnte eine Verdeckungsstraftat gewesen sein, weil der abgelehnte Asylbewerber zuvor misshandelt worden sei. Die staatsanwaltschaftliche und gerichtliche Aufarbeitung des Geschehens hat solche Spekulationen jedoch nie erhärtet. Das Schicksal Jallohs bewegte dennoch weiter die Gemüter; neue Gutachten und parlamentarische Initiativen hielten die Diskussion Jahr für Jahr lebendig.

Vor zwei Jahren hat der Landtag in Sachsen-Anhalt zwei Sonderberater eingesetzt, die den Tod Jallohs inklusive aller Ermittlungen noch einmal gründlich analysieren sollten. Am Freitag legten Jerzy Montag, früherer rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, und Manfred Nötzel, früherer Generalstaatsanwalt in München, das Ergebnis ihrer Arbeit vor. Wichtigste Schlussfolgerung: Der Fall Jalloh ist ausermittelt. Nach Auswertung aller Akten sehen Montag und Nötzel „keine offenen Ermittlungsansätze“ mehr. Die Einstellung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Halle im Jahr 2017 sei deshalb „sachlich und rechtlich richtig gewesen“.

Die Lektüre des 303 Seiten langen Berichts der beiden Sonderberater lohnt dennoch. Der Fall Jalloh (Montag und Nötzel entscheiden sich für die Schreibweise „Jallow“) wird in all seiner Ambivalenz dargestellt und die Arbeit von Polizei, Justiz und Politik analysiert und bewertet. Die Berater verschweigen auch nicht, dass Oury Jalloh „kein besonders gesetzestreuer Mensch“ gewesen sei. Er handelte mit Drogen, war gewalttätig und oft stark alkoholisiert. Jalloh stammte vermutlich aus Sierra Leone, war zum Zeitpunkt seines Todes rund 35 Jahre alt und verfügte in Deutschland nurmehr über eine Duldung.

Am Morgen des 7. Januar 2005 ging bei der Polizei in Dessau ein Notruf ein, dass „ein Ausländer“ vier Frauen belästige. Am Ort des Geschehens trafen die Polizisten auf Jalloh und nahmen ihn ohne weitere Begründung zur „Identitätsfeststellung“ mit aufs Revier. Jalloh leistete von Beginn an körperlichen Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizisten. Mit Recht, wie die Sonderberater des Landtags nun befinden. Das Handeln der Polizei sei rechtswidrig gewesen, von der Identitätsfeststellung über die Blutentnahme bis zur – weitgehend unbeaufsichtigten – Fixierung Jallohs auf einer Liege. „Wären diese Fehler unterblieben, dann wäre Oury Jalloh mit allergrößter Wahrscheinlichkeit noch am Leben“, sagte Sonderberater Montag am Freitag. Die beiden Sonderberater erkennen auch „institutionellen Rassismus“ bei den Polizisten, die Jalloh fortwährend bloß als „Afrikaner“ bezeichneten.

Montag und Nötzel geben allerdings zu bedenken, dass Jalloh wahrscheinlich auch dann unter Zwang aufs Revier gebracht worden wäre, wenn die Polizisten alle Vorschriften und Begründungserfordernisse berücksichtigt hätten. Schließlich habe es wegen der Belästigung der Frauen einen Anfangsverdacht gegeben. Und Jalloh stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Kurz vor Mittag brach in der Zelle dann ein Feuer aus, bei dem Jalloh starb. Das Landgericht Magdeburg kam 2012 zu dem Ergebnis, dass nicht ein Polizeibeamter, sondern Jalloh selbst das Feuer legte, und zwar mit Hilfe eines Feuerzeugs, das die Beamten ihm nicht abgenommen hatten. Die Sonderberater Montag und Nötzel sehen keinen Grund, weiterhin in einer andere Richtung zu ermitteln. Beide halten es auch für „sachlich und rechtlich richtig“, dass die Staatsanwaltschaft Halle im Herbst 2017 die bisher letzten Ermittlungen einstellte, nachdem sie den Fall im Mai 2017 aus Dessau übernommen hatte.

Kritik am damaligen Justiz-Staatssekretär

Diese Änderung der Zuständigkeit wurde in einigen Medienbeiträgen als Ausbootung und politischer Eingriff kritisiert, denn die Dessauer Staatsanwaltschaft hatte kurz zuvor Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen Polizisten eingeleitet. Die Sonderberater bewerten die Kritik mancher Medien als „unzutreffend“ und „falsch“. Aufgrund der Nähe und der Konflikte zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau sei die Übertragung nach Halle sachlich richtig gewesen.

Die Sonderberater kritisieren allerdings das Verhalten des damaligen Justiz-Staatssekretärs Hubert Böning, weil dieser mit den Staatsanwälten ein Gespräch „zur weiteren strategischen Ausrichtung der Ermittlungen“ führen wollte. Dadurch bleibe zumindest der „böse Schein“ einer versuchten Einflussnahme seitens der Regierung. Montag und Nötzel halten Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) zudem vor, dass sie im September 2017 im Landtag bewusst verschwiegen habe, dass die Ermittlungen im Fall Jalloh damals kurz vor der Einstellung standen.

Die oppositionelle Linkspartei forderte deshalb am Freitag den Rücktritt Kedings und ebenso wie die mitregierende SPD die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Fall Jalloh. Die ebenfalls an der Regierung beteiligten Grünen schlossen sich diesen Forderungen nicht an. Sie wollen eine freiwillige Zahlung von Schmerzensgeld an die Familie Jallohs und schließen sich den Empfehlungen der beiden Sonderberater für eine bessere bauliche Ausstattung und Schulung der Polizei an. Auch die CDU verspricht die Prüfung dieser Vorschläge. Vor allem legt die Union allerdings Wert darauf, dass der Landtag den Fall Jalloh nach 15 Jahren und in Ermangelung neuer Erkenntnisse nun zu den Akten legt.