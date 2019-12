Klarstellung aus Berlin : „Nazis haben keinen Platz in der CDU“

Die CDU-Führung in Berlin beobachtet nach eigenen Angaben den Streit über den sachsen-anhaltischen CDU-Kreispolitiker Robert Möritz „weiterhin genau“, will sich allerdings nach wie vor „nicht aktiv in die Kommunikation einschalten“. Das war am Montagabend aus dem Konrad-Adenauer-Haus zu hören. Möritz war 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demonstration beteiligt und trägt eine einschlägige Tätowierung: eine aus mehreren Hakenkreuz-Motiven bestehende schwarze Sonne, ein von der SS genutztes Symbol. Auch soll sich Möritz lange zum Verein Uniter bekannt haben.

Die Enthüllungen hatten in der aus CDU, SPD und Grünen bestehenden Koalition in Sachsen-Anhalt zunächst für heftigen Streit gesorgt; am Montag hatte sich die Debatte allerdings wieder beruhigt. Auch die Grünen stellten das Bündnis nicht infrage.

Das Konrad-Adenauer-Haus teilte mit, man habe alle Landesverbände der CDU schriftlich über Grundsätze unterrichtet, wie mit Mitgliedern umzugehen sei, bei denen der Verdacht einer rechtsextremen oder totalitären Gesinnung besteht. Unter anderem heißt es in dem Schreiben der Parteiführung: „Nazis haben keinen Platz in der CDU.“

Deshalb stünden alle in der CDU in der Pflicht, sicherzustellen, dass totalitäres Denken in der CDU ausgeschlossen sei. Allerdings habe „jeder Mensch ... das Recht auf Erkenntnis und Besserung“. Wer politisch radikal gewesen sei und sich einer Szene entziehe, „den sollten wir bei diesem Weg unterstützen“, heißt es in dem Schreiben. Das entspreche auch den Grundwerten der CDU.

Jeder Einzelfall sei genau zu prüfen. „Das geschieht am besten aus nächster Nähe vor Ort, denn dort kennt man die betroffenen Menschen“, schreibt die CDU-Führung. Sollte sich herausstellen, dass „im genannten Fall“ nicht wahrheitsgemäß Erklärungen abgegeben worden seien oder sich Verbindungen in die Neonazi-Szene herstellen ließen, „kann Herr Möritz nicht Mitglied der CDU sein“. Das sei dem Betroffenen auch so „deutlich“ gesagt worden.

Unbenommen von dem konkreten Fall sei man im Adenauer-Haus davon überzeugt, dass die Demokratie „dort ihre Vitalität und Stärke beweist, wo es ihr gelingt, Menschen auf Grundlage demokratischer Werte einzubinden“. Wenn diese Menschen zuvor radikalen Positionen zugänglich gewesen seien, so sei es „ein echter Gewinn für die Gesellschaft, wenn diese Veränderung gelingt“.